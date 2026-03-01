Danielle, americana en España: "Cuando pienso en Estados Unidos, pienso en veneno"

Uno de los grandes placeres de la vida es comer, especialmente cuando viajamos y buscamos empaparnos de una nueva cultura a través de su gastronomía local. España se ha consolidado como una de las grandes potencias mundiales en este aspecto.

De hecho, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), rozamos la impresionante cifra de 97 millones de turistas anuales, y muchos de ellos acaban enamorándose tanto de nuestro estilo de vida que deciden hacer las maletas definitivamente.

Actualmente, hay más de siete millones de ciudadanos nacidos en el extranjero residiendo en territorio español. Danielle, una joven estadounidense, forma parte de este grupo y ha querido compartir su reveladora experiencia vital y gastronómica a través de su canal de YouTube.

El alto precio de comer sano en Estados Unidos

En una de sus publicaciones más virales, la creadora de contenido pone el foco en la abismal diferencia que ha notado entre la alimentación en España y en su país natal. "En Estados Unidos tendrías que pagar una fortuna, tres a cuatro veces más, por comida de alta calidad. Acá en España puedes encontrar esa misma calidad de comida y producto en una tienda justo al lado de ti, a un par de cuadras de distancia", declara.

Su crítica hacia la industria alimentaria norteamericana no deja lugar a dudas: "Cuando pienso en Estados Unidos, pienso en veneno, pienso en todos los malos ingredientes que se ponen en nuestra comida que afectan nuestro cuerpo", sentencia sin tapujos.

La mujer detalla que el cambio de alimentación ha repercutido en su bienestar mental y físico. "En cuanto llegué a España, sentí la diferencia en cómo me sentía, cómo mi cuerpo se sentía; mi nivel de energía aumentó; los dolores de cabeza desaparecieron. Es una diferencia enorme que notas de inmediato cuando vienes aquí a Europa, especialmente en España", asegura.

Trabajar para poder vivir

Más allá de lo que se pone en el plato, Danielle también reflexiona sobre nuestro ritmo de vida vital, destacando una filosofía muy alejada del estrés crónico que impera en la sociedad estadounidense, donde la hiperproductividad es casi una religión.

"Aquí en España valoran pasar tiempo con amigos y familia. En Estados Unidos, tienes un horario, vas al trabajo, sales del trabajo, vas al gimnasio y es cíclico, se repite. Vives para trabajar; en España es completamente diferente, básicamente trabajas para vivir", concluye la joven, resumiendo a la perfección el motivo por el que tantos expatriados deciden no volver a casa.