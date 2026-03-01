Albares asegura que no hay españoles heridos y condena la acción de EEUU e Israel: "La violencia nunca trae la paz"

El conflicto internacional que ha despertado este fin de semana en Irán, donde Israel y Estados Unidos han bombardeado el terreno y se ha confirmado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ha llegado a España donde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha realizado una conferencia con todos los embajadores en Oriente Próximo debido a que en la zona se encuentran más de 20.000 españoles.

Albares está analizando con los embajadores de Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Qatar, Kuwait, Bahréin, EAU, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia la situación actual en el contexto de la escalada militar a raíz del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán al que el régimen de los ayatolás ha respondido atacando el Estado hebreo y bases estadounidenses en los países de la zona. El presidente de EE.UU., Donald Trump, también ha advertido que, en caso de que se inicien los caminos de la 'venganza', caerá una "fuerza nunca vista" sobre Irán.

En una entrevista en el canal 24 horas, Albares ha asegurado que se ha reunido con los 15 embajadores. "Traslado mi apoyo a los profesionales de las embajadas y especialmente a la de Teherán. Todos los teléfonos de emergencia están operativos para que los españoles puedan tener información. Ahí es donde estamos actualizando la información", ha dicho remarcando que "no hay ningún español herido".

"Las circunstancias son muy diversas, tenemos un consejo extraordinario a las 5 de la tarde. La acción de Estados Unidos e Israel no tiene cobertura legal y lo que pueda suceder es imprevisible. Esta acción no la acompañamos. La violencia nunca trae paz, sólo caos", ha proseguido el ministro.

"Seguimos condenando la violencia Iraní y la violación de derechos humanos, exigimos todos los derechos para los iranís, especialmente a las mujeres, pero la vía de la guerra no puede ser la base para construir la paz", ha dicho Albares ante un conflicto democrático especialmente delicado. Por el momento, España defenderá que se retorne a un marco de diplomacia y negociación sin violencia.

"No se han usado bases españolas"

Albares también ha asegurado en la cadena pública que "ninguna" base española se ha utilizado para la ofensiva americana sobre Oriente Próximo. "Según la información que manejo, las bases compartidas, pero españolas, se utilizan acorde al marco internacional y bajo la soberanía de Naciones Unidas. No se han utilizado bases españolas para esta ofensiva", ha asegurado el ministro.

La confirmación llega después de que saltara la noticia de que dos destructores antimisiles de la Armada estadounidense estaban desplegados en la base naval de Rota (Cádiz), el USS Roosevelt y el USS Bulkeley, y que fueron parte de la operación 'Furia Épica', impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán, según recoge el diario El País.