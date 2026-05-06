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Pablo Bernárdez, 40 años, patrón de yate y autodidacta sin título universitario, ha patentado un robot que permite jugar al billar a distancia entre Vigo y China
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Pablo Bernárdez, 40 años, patrón de yate y autodidacta sin título universitario, ha patentado un robot que permite jugar al billar a distancia entre Vigo y China

Un sistema que elimina la distancia física entre rivales de cualquier parte del mundo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Primer plano de un taco de billar golpeando la bola blanca sobre una mesa verde, con bolas de colores al fondo, que simbolizan la concentración, la habilidad y la precisión en el juego.
Dos personas jugando una partida de billar.Getty Images

La tecnología avanza tan deprisa que a veces cuesta darse cuenta de hasta qué punto está cambiando lo cotidiano. Lo que antes parecía imposible ahora empieza a tomar forma gracias a la robotización. Máquinas que replican movimientos con precisión y sistemas que conectan espacios lejanos en tiempo están redefiniendo, casi sin hacer ruido, la manera en que interactuamos con el mundo.

En ese terreno, más cercano a la curiosidad que a los grandes laboratorios, es donde encaja la historia de Pablo Bernárdez, un vecino de Chapela que ha convertido un juego clásico en todo un proyecto empresarial. Este patrón de yate y autodidacta en plena formación técnica ha creado un sistema robotizado para disputar partidas de billar a distancia en tiempo real, como si dos jugadores estuvieran frente a frente aunque separen miles de kilómetros.

El invento se apoya en una mesa equipada con robótica de precisión, cámaras y software propio para replicar la jugada en otra mesa conectada. Pablo lo ha desarrollado a partir de un prototipo que construyó en el garaje de su casa en Chapela, y lo ha ido puliendo mientras avanzaba en su formación en Robótica y Automatización en Vigo. También ha registrado la patente a nivel nacional e internacional, tal y como recoge Faro de Vigo.

Del garaje al mundo entero

La historia del proyecto mezcla intuición, perseverancia y mucho trabajo. Pablo empezó a darle forma después de la pandemia, aunque la idea llevaba años rondándole la cabeza. “Siempre quise crear un juego aunque fuese de mesa, le di vueltas e intenté alguno pero no salió adelante”, asegura. Al final se decantó por el billar, un juego que siempre había estado presente en su vida, convencido de que podía reinventarlo y hacerlo compatible con una forma de jugar a distancia que hasta entonces parecía impensable.

De esta forma, su propuesta no se limita al ocio, sino que también apunta a clubes, federaciones y negocios del sector, con el objetivo de abrir el billar a una experiencia online que elimine la distancia física entre rivales, ya sea entre Vigo y China o entre cualquier otro punto del mundo. El mecanismo replica, mediante ventosas o palas, lo que ha sucedido en la otra mesa, mientras una aplicación se encarga de coordinar las jugadas.

Ahora, su empresa ProBillairBot ha sido una de las seis seleccionadas para la fase de aceleración de la Business Factory Sport, el programa gallego impulsado por el Clúster da Industria do Deporte e o Benestar y el Igape que busca celerar y consolidar proyectos vinculados al deporte en Galicia. En ese escaparate, ProBillairBot aspira ahora a pasar de prototipo de garaje a producto comercial.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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