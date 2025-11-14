Pablo Egea, español trabajando en Australia: "Por 52 horas trabajadas a la semana son casi mil euros, sin contar las propinas, que son generosas"

En España, la hostelería es un sector en el que, en muchos casos, las condiciones laborales dejan bastante que desear. Son numerosos los empleados que trabajan un gran número de horas pero que reciben un sueldo próximo al salario mínimo interprofesional.

Ante esa complicada situación, algunos trabajadores han optado por continuar en la hostelería pero marchándose fuera de España para así intentar que la remuneración que reciben se incremente.

Es la decisión que ha adoptado Pablo Egea, un joven español que se encuentra trabajando en un bar en Australia. Aunque invierte un gran número de horas semanales, ese esfuerzo se acaba viendo recompensado en su nómina.

A través de un vídeo publicado en su cuenta en la red social TikTok (@egea_p), el español ha detallado cuál es la cantidad de trabajo que asume como camarero en Australia y qué salario recibe a cambio. "En total, por 52 horas trabajadas en una semana, nos dan 1.760 dólares, que son casi 1.000 euros (994,13). Y eso sin contar los tips (las propinas), que son bastante generosas", ha señalado el joven.

Respecto a sus condiciones laborales, el camarero español ha precisado que trabaja cinco días a la semana y descansa dos. Eso sí, la mayoría de los días se basan en jornadas laborales de 12 horas. En ese sentido, Pablo Egea ha explicado que "yo, por lo general, trabajo en el mismo bar siempre, así que empezamos hoy a la una de la tarde hasta la una de la mañana, en principio".

Además, el salario que recibe por hora no es fijo. Algunos días gana más que en otros debido a que entran en juego complementos por trabajar en fin de semana o por trabajar en horario nocturno.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que su salario es de casi 1.000 euros a la semana, el joven llega a obtener prácticamente 4.000 euros mensuales por su trabajo como camarero en Australia, una cifra difícilmente alcanzable en el sector de la hostelería en España.