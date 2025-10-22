Guillem, camarero en Suiza, trabaja 9 horas y cobra casi 250 euros limpios por ese día de trabajo: "También me llevé propinas"

Un camarero limpiando una mesa, en una imagen de archivo

Los salarios en España a lo largo de los últimos años no han crecido al mismo ritmo que lo ha hecho la inflación, lo que ha derivado en una pérdida de poder adquisitivo para la mayoría de trabajadores.

Los sueldos existentes en la mayoría de sectores productivos españoles son mucho más reducidos que en otros países europeos. De hecho, este pasado sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Congreso del Partido Socialista Europeo, propuso establecer un "salario mínimo común para toda la Unión Europea".

En cualquier caso, la realidad en estos momentos es que los salarios en España son bastante inferiores a los de otros países europeos, una situación que ha empujado a muchas personas a salir de nuestras fronteras para tratar de obtener una remuneración mayor.

Esa es la decisión que ha tomado Guillem, quien trabaja en Suiza como camarero y ha publicado recientemente un vídeo en la red social TikTok para dar a conocer cuál es el sueldo que recibe.

"Estoy trabajando como camarero en Ginebra (Suiza). Ayer fue un día bastante bueno. Trabajé nueve horas y obtuve 230 francos suizos limpios (unos 249 euros, al cambio actual)", ha contado el hombre.

Además, el camarero ha señalado que ha recibido dinero adicional a la mencionada cantidad gracias a las propinas que le han dejado los clientes del establecimiento en el que trabaja.

"También me llevé propinas, las cuales fueron unos 12 francos suizos (aproximadamente 13 euros) y unos euros, aunque es raro porque aquí no se utilizan para nada", ha detallado Guillem.

Por lo tanto, un camarero en la ciudad suiza de Ginebra (al menos en el restaurante que trabaja Guillem) puede obtener unos 1.250 euros semanales si completa cinco turnos de nueve horas. Si esa cifra se multiplica por las cuatro semanas que de media tiene un mes, el resultado es que como camarero en Suiza pueden llegar a ganarse casi 5.000 euros mensuales.