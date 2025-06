Padre e hijo tropiezan con una histórica locomotora abandonada, la llevan al jardín y montan el negocio del siglo

Una historia poco cotidiana. En los Montes Metálicos alemanes hay una vieja locomotora diésel V180 de 1969 que ya no recorre el país, sino que funciona como un hotel. Detrás de esta historia hay escondida una idea creativa entre un padre y un hijo.

En declaraciones al medio danés Cool'is im Osten, Sven y Maximilian Schürer explican que, a la par que dirigen el hotel, son propietarios de una empresa de construcción metálica. "No pensábamos que un hotel significaría tanto trabajo. No somos hoteleros capacitados", confiesan.

De acuerdo a la información difundida, la "insólita idea" surge de uno de sus vecinos, que le habló de la locomotora que se encontraba aparcada en la estación de la localidad. "Sin más preámbulo", el padre compro el vehículo.

Para su construcción, se utilizaron grúas de 260 toneladas para levantar la locomotora del lugar donde se encontraba. En el interior, se dispusieron tres habitaciones y finalmente, el alojamiento abrió sus puertas en 2021, aunque no despegó realmente hasta 2023 debido a la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, algunos fallos de la locomotora salieron a la luz después de su reforma. Uno de los problemas, por ejemplo, el techo que "se intentó sellar durante semanas". "Antes era normal. Siempre había algo goteando en él, no importaba", pero en el hotel, "tiene que estar sellado permanentemente".

También, durante la inspección, Axel Schlenkrich, trabajador ferroviario, se dio cuenta de que los nuevos topes "no encajaban". Para él, los topes modernos y cuadrados son demasiado nuevos para la locomotora histórica: "Tendría que ser redondo de nuevo". "Oh, eso no es posible. No se puede hacer eso", crítica

Según se publica, Sven Schürer no se arrepiente de la decisión por la locomotora y está convencido de que su concepto funcionará. "¿Quién puede decir: 'Tengo una locomotora en el patio delantero'?", celebra. "Para los aficionados a los trenes antiguos, parece claro: ya es hora de comprar un billete para este hotel tan especial", concluye en la publicación.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.