Pagan 450 euros para su vuelo soñado a Mallorca pero Ryanair tiene otros planes: "Si no vas a España, vete"

Una pareja británica contó cómo se sintieron extorsionados por Ryanair después de que los echaran de un vuelo a las vacaciones de sus sueños porque no habían pagado más para reservar sus propios asientos. "Cuando reservas un vuelo, das por sentado que conseguirás un asiento", dijeron al medio Daily Mail.

Scott McCormick, de 33 años, y Helena Borthwick, de 32, ya habían pagado 384,55 libras (unos 451 euros) por los vuelos de ida y vuelta de Birmingham a Mallorca, su primer viaje al extranjero en más de dos años. Sin embargo, la aerolínea tenía otros planes. "Lo primero que nos dijeron fue: 'No van a subir los dos a este avión'. No tenía ni idea de que esto pudiera pasar una vez que reservamos los billetes", declaró Borthwick.

"Cuando pagas un vuelo, das por hecho que conseguirás un asiento. Nunca he sabido de nadie que haya sido expulsado de un vuelo por no haber reservado asiento. Tuve un colapso y lloré a mares porque el vuelo salía a las 7 de la mañana y teníamos que estar despiertos a las 2 de la madrugada. Solo había dormido tres horas y con todo el trabajo, me afectó muchísimo. Enseguida escuché: 'No te vas de vacaciones'", relató.

A continuación, explicó que ya habían gastado mucho dinero, "quizá 2.000 libras en hotel, excursiones y un cuidador de perros, y esto parecía el peor de los casos". Habían decidido no reservar con antelación los asientos (que normalmente cuestan entre 4,50 y 33 libras cada uno) para ahorrar dinero y estaban totalmente preparados para sentarse separados en el vuelo de dos horas.

La pareja había realizado el check-in online la noche anterior y fueron los primeros en llegar a la puerta, pero tuvieron que esperar hasta que todos los demás abordaron antes de que les dijeran que la aerolínea había cambiado el avión por uno más pequeño, dejando solo un asiento disponible entre ellos. A la pareja se le dio entonces la opción de que sólo uno de ellos viajara en el vuelo reservado o que ambos tomaran un vuelo posterior, lo que hicieron después de que les aseguraran que el cambio sería gratuito.

Pero cuando regresaron a la taquilla les hicieron pagar 100 libras (unos 117 euros) extra porque el personal argumentó que solo uno de ellos había sido cancelado y el otro había decidido no volar. Mientras tanto, dicen que todo el avión se retrasó durante 90 minutos mientras el personal de tierra encontraba y retiraba sus maletas facturadas.

"No reservamos asientos porque no teníamos por qué hacerlo; nunca había sido un problema, pero en la puerta de embarque nos dijeron que, como no habíamos reservado asientos, solo quedaba uno. Parece una estafa de Ryanair. Había una falta total de empatía, era simplemente 'si no vas a España, vete'", dijo McCormick.