Qué países están afectados por el brote de hantavirus: dónde están los casos confirmados, los pasajeros del crucero bajo sospecha y qué se sabe de los contagios

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que ha dejado tres fallecidos, ha despertado en parte de la sociedad los viejos fantasmas de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los expertos han reiterado en los últimos días que la situación no es comparable, ya que la transmisibilidad del hantavirus es mucho más baja.

No obstante, ello no significa que haya que perder de vista la situación. El barco llegará este fin de semana al puerto de Granadilla de Abona, donde realizará un fondeo desde el cual los pasajeros viajarán a sus países de origen.

Para ello, las autoridades han diseñado un operativo especial para que los viajeros no entren en contacto con la población civil. Las personas a bordo del MV Hondius serán trasladas a tierra firme en lanchas en tandas de unas cinco personas. Tras ello, se les llevará por carretera, en un trayecto de unos diez minutos, hasta el aeropuerto.

Respecto a qué personas están afectadas por el brote de hantavirus, Oceanwide Expeditions, la empresa propietaria y organizadora de los viajes crucero MV Hondius, ha publicado un comunicado en el que ha informado de cuál es la situación.

"El 1 de abril de 2026, 114 pasajeros embarcaron en el Hondius en Ushuaia (Argentina). 30 pasajeros desembarcaron en Santa Elena el 24 de abril de 2026. Esta cifra incluye el cuerpo del pasajero que falleció a bordo del buque Hondius el 11 de abril de 2026. El primer caso confirmado de hantavirus no se reportó hasta el 4 de mayo de 2026", ha señalado la compañía.

Además, tres personas, dos sintomáticas y una asintomática, fueron trasladadas desde el barco a Países Bajos en dos aviones medicalizados. Las tres personas se encuentran en estos momentos bajo atención médica.

Las nacionalidades de las personas que abandonaron el crucero MV Hondius

Oceanwide Expeditions ha comunicado que las nacionalidades de las personas que se bajaron del barco en la isla de Santa Elena son las siguientes:

7 británicos

6 estadounidenses

3 neerlandeses

2 canadienses

2 suizos

2 turcos

2 desconocidos

1 alemán

1 danés

1 sueco

1 neozelandés

1 singapurense

1 sancristobaleño

En cuanto a los pasajeros y miembros de la tripulación que se encuentran en el barco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado este viernes que no muestran por ahora síntomas de hantavirus.