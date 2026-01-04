Parece hielo, pero es sal: el extraño producto vasco que nace de una gotera y se come de una forma única: "Se ralla como el queso"

Bajo las pasarelas de madera del Valle Salado de Añana ocurre algo que no pasa en ninguna otra salina del mundo. De pequeñas filtraciones de salmuera —auténticas goteras— nacen estalactitas de sal que parecen hielo. En Euskadi las llaman chuzos y, lejos de ser una curiosidad sin uso, se comen. Y no de cualquier manera: se rallan directamente sobre el plato, como si fueran queso, como se ve en este vídeo del canal de YouTube Claudia Romeo.

Cómo nace una sal que no debería existir

La clave está en la madera. Las plataformas tradicionales de Añana tienen pequeños orificios por los que la salmuera rica en sal (hasta 230 gramos por litro) se filtra gota a gota. Cada gota se evapora lentamente por la acción combinada del sol y el viento, dejando una finísima capa de sal. Capa tras capa, durante meses, la gotera se solidifica hasta formar una estalactita.

A diferencia de otras sales, aquí no hay prisa. El proceso es tan lento que al final del verano los salineros recogen a mano estos chuzos y los usan tal cual, sin moler ni refinar. El resultado es una sal muy fina, estratificada y delicada, con una textura que permite rallarla y un sabor distinto al de la flor de sal tradicional.

De "imperfección" a joya gastronómica

Durante años, estas estalactitas se consideraron un defecto de las estructuras. La sal lo cubría todo: madera, piedras, muros. Nadie pensaba en comerla. Hoy, en cambio, los chuzos son una de las rarezas más buscadas del valle: un producto escaso, estacional y profundamente ligado al lugar donde nace.

Quien la prueba entiende rápido la diferencia. Al formarse gota a gota, la sal es más fina y limpia en boca. Por eso se usa al final, como un condimento que se añade rallado sobre carnes, verduras o incluso chocolate.

Flor de sal española vs. francesa

El Valle Salado también produce flor de sal, pero aquí no se parece a la francesa. El nombre viene del francés fleur de sel —"la sal que sube a la superficie"—, pero el clima lo cambia todo.

En Bretaña, con temperaturas más frescas y humedad alta, los cristales son pequeños. En Añana, con veranos más cálidos y secos, y una salinidad muy superior a la del agua de mar, los cristales crecen más y con otra estructura.

La sal se cosecha durante el verano y se limpia y envasa a mano meses después. Nada industrial. Nada rápido.

Hasta los años sesenta, el Valle Salado se extendía por 120.000 metros cuadrados y estaba dividido entre 125 familias. La llegada de la sal industrial refinada del Mediterráneo hundió el modelo tradicional. Muchas terrazas se abandonaron. Algunas quedaron tan cubiertas de sal que hoy son roca sólida.