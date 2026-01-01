Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pedro y Rebe, costarricenses que dejaron sus trabajos para mudarse a España: "Nos educamos financieramente para tomar esta decisión"
Pedro y Rebe, costarricenses que dejaron sus trabajos para mudarse a España: "Nos educamos financieramente para tomar esta decisión"

“Ya era el momento de un cambio para nosotros”, aseguran.

Imagen de archivo de una mudanza.Getty Images

Cada vez son más los latinoamericanos que deciden dejar sus países de origen y cruzar el Atlántico con la esperanza de construir una vida mejor en España. La búsqueda de nuevas oportunidades, mayor estabilidad y la posibilidad de empezar de cero ha convertido al país en uno de los principales destinos de emigración para quienes apuestan por un cambio profundo, tanto profesional como personal.

En ese contexto se inscribe la historia de Pedro y Rebe, una pareja costarricense que decidió replantear su estilo de vida y dar un giro radical a su futuro. “Algunos nos han estado preguntando cómo hicimos para dejar nuestros trabajos y tomar la decisión de emigrar a España”, comienzan diciendo ambos en un video difundido en su cuenta de TikTok, donde relatan el proceso personal y financiero que los llevó a apostar por una nueva etapa.

Rebeca, quien trabajó 15 años en una institución pública vinculada a un hospital en Costa Rica, cuenta en el video que la idea les provocó “miedo y un poco de incertidumbre” al principio. “Pero después de analizarlo mejor y saber que hay muchísimas ventajas, ahora me siento más tranquila, feliz y emocionada”, afirmó en su testimonio, dejando claro que la decisión no fue impulsiva, sino el resultado de una reflexión profunda.

Una decisión meditada

Pedro, por su parte, explicó que su experiencia previa viviendo fuera, cinco años en Europa y dos en África, facilitó la decisión personal, aunque reconoce que mudarse como familia cambia las cosas. “Lo que sí es cierto es que nosotros no queríamos seguir viviendo como veníamos viviendo”, dijo. En el video relatan que la pareja vendió su casa, redujo su tamaño de vivienda a un apartamento más pequeño y se desprendió de bienes costosos, incluidos los vehículos, como parte de su plan para financiar la transición.

El elemento que ambos señalan como clave fue la preparación económica: “Nos educamos financieramente para tomar esta decisión”, dicen, y atribuyen a esa formación la posibilidad de cambiar de vida con un margen de seguridad. Según explican, eso les permitió planificar la venta de activos y ajustar su estilo de vida antes de emprender el traslado hacia España. “Antes de irnos, vendimos nuestros carros y todo lo que teníamos”, concluyen.

Según recoge The Guardian, varios especialistas en movilidad humana y economías personales señalan que decisiones como la de Pedro y Rebe (vender bienes, reducir gastos y crear un colchón financiero antes de emigrar) son prácticas recomendadas para minimizar riesgos al cambiar de país. Además, España ha mostrado políticas y discursos públicos que animan a la llegada de nuevos residentes como parte de su enfoque para sostener la actividad económica y demográfica, un contexto que muchos migrantes consideran al elegir destino.

Pedro y Rebe cierran su video con un mensaje de aliento para quienes los preguntaron: no se trató de un salto al vacío, sino de una decisión tomada con información y ajustes concretos. “Ya era el momento de un cambio para nosotros”, concluyen, y comparten su proceso como ejemplo para quienes contemplan emigrar sin dejar de lado la prudencia financiera.

