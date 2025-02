Por menos de tres euros puedes evitar con esta técnica a los okupas en los apartamentos turísticos

La preocupación por los okupas cuando se tiene una segunda casa o un apartamento turístico ha dado está dando para mucha literatura acerca de sistemas de evitarlos o de poder echarlos legalmente. También en las redes llueven las sugerencias. Una de ellas la ha contado Mundo Cuentista (@mundocuentista) en su cuenta de TikTok. Está llena de curiosidades que protagonizan dos personas, Babas y La Juani desde la localidad de Santa Pola, Alicante. P

Pues en unos de sus vídeos, en concreto, Babas, revela una técnica antiokupa que califica como la más efectiva y barata. El vídeo ya lleva más de más de 300.000 visualizaciones. Babas aparece en un un apartamento y muestra en el que, aparentemente, el acceso por la terraza de un intruso sería sencillo.

"Pues han puesto en estos apartamentos turísticos, en la persiana, un sistema buenísimo", desvela el tiktoker y "por menos de tres euros", asegura. Consiste en bajar la persiana y, una vez cerrada del todo, pones una especie de pestillo o taco en la parte baja de la persiana, de forma que hace de cierre extra que dificulta la subida de la persiana desde fuera.

Aunque esta técnica no es nueva, muchas personas la desconocían, según se puede se puede en los comentarios, en los que otros usuarios de TikTok también aportan sus ideas. "Solo funciona con persianas de acero que se fabrican para eso, con la de PVC o aluminio no funciona", advierte uno de ellos.

Y otros confirman, por un lado, que, en efecto, utilizan un sistema parecido en sus ventanas de PVC, aunque también hay que puntualiza que "si se tira de la persiana con mucha fuerza" puede que este sistema no funcione, aunque también puede disuadir a los posibles okupas de entrar al ver que no les resulta fácil y tienen que hacer mucho ruido para poder meterse en la casa, lo que podría alertar a las personas que vivan o pasen cerca.

Incluso hay quien propone una alternativa: "untar la repisa de la terraza con algo resbaladizo" y no faltan los que recuerdan que "como una cámara de vigilancia" no hay nada. Aunque el problema no es grabarles, como sabemos, sino que entren y no darnos cuenta a tiempo. Quizás lo mejor sería poner en práctica todas estas sugerencias juntas y quizás así tendremos el método antiokupa perfecto.