Reino Unido habla de caos en España por lo que han montado estos okupas en un hotel con minigolf y karts

El diario británico Mirror, ha realizado un artículo en el que advierte a sus ciudadanos sobre las okupaciones en España justo antes de la temporada navideña. En concreto, el periódico pone de ejemplo la okupación de un antiguo hotel situado en Mallorca, donde los okupas han adelantado que no se irán.

El edificio, que cuenta con 17 bloques con más de 1.400 apartamentos y estudios, además de contar con ocho piscinas para adultos, dos piscinas para niños, un club infantil, un mini campo de golf y una pista de karts, tenía previsto abrir a los turistas antes del final del año. Sin embargo, la instalación de cerca de 50 personas ha complicado la tarea.

"No estamos aquí para divertirnos", defendió uno de los okupas. "Es lo que es, no tenemos ningún otro sitio al que ir", afirmó uno de los afectados. "Estamos aquí porque no hay pisos donde vivir. Es imposible pagar los alquileres", añadió.

Los ocupantes, según relató el diario, han intentado acceder a la red de agua, pues "no tienen y hay niños pequeños", aunque sí que hay electricidad. Su objetivo es quedarse en el edificio hasta que alguien los expulse de allí.