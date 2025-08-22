Una profesora lleva 15 años de baja por enfermedad y se niega a ir al primer examen médico por "desproporcionado"

Una profesora de Alemania con una enfermedad de larga duración lleva de baja laboral 15 años. Tras ese periodo, la administración le ha obligado a pasar un examen médico para comprobar su estado.

Y la mujer ha llevado el caso a la justicia por considerar una medida desproporcionada ese examen médico. Tal y como recoge el medio de comunicación alemán FOCUS online, los tribunales no le han dado la razón a la profesora.

En concreto, tanto el Tribunal Administrativo de Düsseldorf como el Tribunal Superior Administrativo de Münster han dictaminado que la mujer debe acudir a ese examen médico oficial tras estar de baja durante 15 años.

Las bajas que ha ido encadenando la profesora en los últimos años han sido emitidas por un centro de neurología y psiquiatría, lo que implica que el examen médico incluya un examen neurológico y psiquiátrico.

La profesora ha reclamado que ese examen neurológico y psiquiátrico supone "una injerencia inadmisible en su derecho a la intimidad". Sin embargo, el Tribunal Superior Administrativo de Münster tampoco le ha dado la razón.

El presidente de la asociación de profesores de la región de Renania del Norte-Westfalia, Andreas Bartsch, en declaraciones al medio de comunicación alemán Bild, ha lamentado que el comportamiento de la profesora, que ha calificado como "totalmente inaceptable", es "una bofetada en la cara de nuestros compañeros".