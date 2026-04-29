Qué supermercados abren en el puente de mayo: horarios de Mercadona, Dia, Lidl o Aldi para el Día del Trabajador

Los horarios de los supermercados cambian el 1 de mayo

Este fin de semana llega uno de los festivos más esperados de 2026: el puente de mayo. Como el Día del Trabajador cae en viernes, tienes la opción de disfrutar de 3 días seguidos de libranza que pueden servirte para hacer una escapada o simplemente descansar.

Para la mayoría de la población se trata del primer festivo desde Semana Santa, pues el Viernes Santo fue el último festivo nacional. Entre medias ha habido algún festivo autonómico, por ejemplo, el 23 de abril lo fue en Aragón y Castilla y León.

Sean cuales sean tus planes para este puente, es importante que planifiques la compra con tiempo, ya que los horarios de los supermercados cambian siempre los días festivos. Algunos establecimientos incluso van a permanecer cerrados el 1 de mayo.

Mercadona, Lidl, Carrefour o Aldi siguen una política diferente en festivos y fin de semana, cada uno mantiene un horario concreto. Merece la pena repasar la apertura de cada supermercado para que no tengas problemas a la hora de llenar el frigorífico.

Horarios de Mercadona en Semana Santa



La cadena de supermercados de Juan Roig cierra el viernes 1 de mayo en todo el país, al ser festivo nacional.

Además, el 2 de mayo también va a abrir en la Comunidad de Madrid, donde es festivo autonómico. Eso sí, algunas de sus tiendas lo harán en horario reducido, desde las 9.00 hasta las 15.00.

Lidl

La cadena de origen alemán es una de las que puedes encontrar abiertas el 1 de mayo, eso sí, en horario de 9.00 a 15.00. El 2 de mayo trabajarán con normalidad en la Comunidad de Madrid.

En cuanto al domingo, algunos supermercados de Lidl cierran y otros abren desde las 9.00 hasta las 15.00.

Dia

Funciona a modo de franquicia, así que es mejor que te informes en tu Dia más cercano, ya que cada tienda puede seguir una política distinta en el puente de mayo.

El horario habitual de Dia es de 9.00 a 21.00, aunque en festivos algunos cierran a las 15.00.

Aldi

Los supermercados de Aldi abren en días festivos, aunque el horario es de 10.00 a 21.00, es decir, empiezan una hora más tarde de lo habitual y cierran una hora antes. Esto es lo que ocurrirá el 1 de mayo en todo el país y el 2 de mayo en la Comunidad de Madrid.

Los domingos también abre desde las 10.00 hasta las 21.00.

Carrefour

Los hipermercados de Carrefour cierran el 1 de mayo, aunque se mantendrán abiertos el 2 de mayo en Madrid.

En cualquier caso, puedes acudir a sus supermercados, tanto a los pequeños como a los 24 horas, que suelen abrir en festivo.