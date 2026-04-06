Un turista irlandés vuelve de la Semana Santa en Sevilla y se hace la pregunta del siglo

Las procesiones de Semana Santa son uno de los momentos de año que más turismo mueve y que más atracción genera tanto a nivel nacional como internacional. Miles de personas llegan a España para conocer y disfrutar de cómo los pasos recorren las calles de pueblos y ciudades de todo el país.

El usuario de Reddit conocido bajo el nombre de D-dog92 ha contado en una publicación en esta plataforma su experiencia en la Semana Santa de Sevilla y ha acabado haciendo una pregunta y una reflexión sobre lo que ha visto: "¡Felices Pascuas! Acabo de volver de Sevilla y pude ver las procesiones y todas las tradiciones increíbles de la Semana Santa".

"Lo que me fascinó es que no parece haber mucha 'tensión' entre la tradición y la modernidad. Ver a gente joven con piercings y tatuajes, incluso hombres gays/queer honrando a la Virgen María fue muy impactante. Soy de Irlanda, que era un país muy católico, pero ha sufrido una secularización rápida en las últimas décadas", ha asegurado.

El usuario ha apuntado que este fenómeno sería "básicamente imposible en casa" porque "estar involucrado en eventos religiosos se asocia con el conservadurismo social, que la mayoría de los jóvenes rechazan".

"También, francamente, se considera cringe y poco cool. Esto no es solo en Irlanda, sino que diría que en la mayoría de los países occidentales", ha llegado a decir D-dog92.

La pregunta clave

Entonces, ha hecho una pregunta que ha provocado multitud de respuestas: "Tengo curiosidad, ¿por qué es tan diferente en España?".

"La gente parece cómoda con la modernidad, el feminismo, el sexo, los derechos de los homosexuales, el aborto, etc, pero al mismo tiempo, están tan dedicados a su fe que cargarán un paso de 50 kilos sobre sus hombros durante 8 horas seguidas", ha rematado el usuario irlandés.

En cuestión de horas, la publicación de D-dog92 ha recibido casi un centenar de respuestas.