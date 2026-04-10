Es oficial: estas son las comunidades autónomas en las que es festivo el 23 de abril

La Semana Santa ya queda atrás y muchos trabajadores echan de menos tener más días de descanso. El puente que supone en la mayoría de comunidades autónomas el Jueves y Viernes Santo se convierte en una buena oportunidad para hacer una escapada o simplemente recargar las pilas, pero ahora una ocasión así parece lejana.

Es probable que ya tengas la vista puesta en el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que este año cae en viernes y permite tres días seguidos de descanso. Es el próximo festivo nacional, sin embargo, en dos comunidades autónomas hay otra fecha muy suculenta antes.

Se trata del 23 de abril, jornada que tradicionalmente se conoce como el Día del Libro. Pero este no es el motivo por el que se ha declarado festivo en dos autonomías. Además, ninguna de ellas es Cataluña, aunque muchos podrían pensarlo debido a la celebración de Sant Jordi.

¿Dónde es fiesta el 23 de abril?

El 23 de abril se ha declarado festivo en Aragón y Castilla y León. En ambas se celebra la fiesta autonómica, por lo que se aplica a todas las ciudades.

En el caso de Aragón se conmemora el Día de San Jorge, patrón de la comunidad. En Castilla y León se celebra la Batalla de Villalar, acaecida en el año 1521. Son acontecimientos muy arraigados en la cultura de estas comunidades.

El 23 de abril cae en jueves. Es una buena oportunidad para coger el viernes libre en el trabajo, si tienes la posibilidad de hacerlo, y disfrutar de un puente en una fecha idónea: después de Semana Santa y antes del 1 de mayo.

Los niños y adolescentes (y los profesores) lo tienen más sencillo: el viernes 24 de abril se ha decretado como no lectivo en las dos comunidades autónomas, así que tendrán esos cuatro días consecutivos de descanso en todos los casos.

Festivos del calendario laboral en 2026

El calendario laboral todavía te depara algunos festivos nacionales en lo que queda de año. Este 2026 librarás los siguientes días:

1 de mayo, viernes: Día Internacional de los Trabajadores.

Día Internacional de los Trabajadores. 15 de agosto, sábado: Asunción de la Virgen.

Asunción de la Virgen. 12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad.

Día de la Hispanidad. 1 de noviembre, domingo : Día de Todos los Santos, algunas comunidades lo trasladan al lunes.

: Día de Todos los Santos, algunas comunidades lo trasladan al lunes. 6 de diciembre, domingo : Día de la Constitución, también lo trasladan algunas comunidades.

: Día de la Constitución, también lo trasladan algunas comunidades. 8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 25 de diciembre, viernes: Navidad.

Además del 1 de mayo, otro de los más esperados es el 12 de octubre (Día de la Hispanidad), que cae en lunes. También el del 25 de diciembre (Navidad) que cae en viernes.

También tienes que contar con los festivos autonómicos y locales, si es que no los has disfrutado todavía. Esto te aporta otro par de jornadas de descanso muy aprovechables.