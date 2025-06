Quiere tener la vida resuelta, va a tasar la pulsera de oro heredada de su abuela y la prueba del joyero le "rompe el corazón"

La joyería catalana Novecento by Heritage se ha hecho bastante conocida en la red social TikTok (en la que publican bajo el usuario @novecentoheritage) por sus vídeos sobre tasaciones de oro.

En una reciente publicación, el protagonista ha sido un cliente que ha llevado al negocio una pulsera heredada de su abuela Conchi y que pretendía hacerse con una gran fortuna gracias a su venta.

El individuo estaba totalmente confiado en que la joya era de oro, ya que es lo que su abuela le había dicho durante toda su vida argumentándole que el oro era la inversión más segura que existía.

"A mi abuela Conchi le encantaba el oro y estoy 100% seguro de que esto es oro", afirmó el cliente con seguridad. Sin embargo, al tocar la joya, el dependiente ya le adelantó que él no estaba tan seguro de que realmente fuera oro. "Me parece muy ligero...", indicó el trabajador.

No obstante, el cliente, aferrándose a su fe en lo que siempre le había asegurado su abuela, le pidió al dependiente que realizara algún tipo de prueba para comprobar si la pulsera era de oro. "Bueno, no sé, quizá puedas echarle un líquido o algo...", expresó.

Y, finalmente, la prueba del joyero acabó rompiéndole el corazón. "Lo siento, pero no es oro", señaló el trabajador. El cliente, incrédulo ante lo ocurrido, le pidió "rehacer la prueba", pero el joyero le subrayó que no había margen de error: "Es una prueba, no mi opinión".

De esta forma, la pulsera que estaba considerada un "tesoro familiar" pasó a convertirse en cuestión de minutos en una joya "100% falsa".