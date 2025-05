Va a tasar un anillo heredado de su abuela, dudan del diamante y sale de la joyería temblando

La joyería Novecento by Heritage es pionera en los vídeos de tasaciones de joyas. Un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@novecentoheritage), en el que acumulan casi medio millón de seguidores, ha arrasado tras tasar un anillo cuyo diamante en una primera instancia se creía falso.

El vendedor llegó a la tasación y expuso el contexto. Traía un anillo que pertenecía a su abuela, recientemente fallecida, encontrado al limpiar el piso en el que vivía. "Nosotros (herederos y él) vivimos en un barrio muy humilde y no sé si es real o no, yo de momento no se lo he dicho a nadie, primero verifico y luego vemos", le comentaba.

"El tamaño es grande, está supersucio, no te puedo decir claramente, te diría que en caso de serlo es ya antiguo, el valor no es equiparable con el diamante actual, los de talla antigua están lapidados de otra forma, por lo que el valor no se cotiza con uno actual, que están cortados con láser", le explicaba al principio.

La sensación era de que saldría de allí tal cual como había entrado. Tras limpiar un poco el diamante, la sorpresa llegó al instante de la comprobación: "Mira, has tenido suerte, es diamante". "¿¡Cómo!? ¿Pero esto cuánto podría costar?", contestaba el propietario con una sorpresa mayúscula.

Tras la comprobación llega a una tasación y el propio joyero no quiso mostrar a cámara el cálculo de lo que le iba a ofrecer, pero la reacción del hombre que trajo la joya ya dejaba caer que poca no era. De aproximadamente 1 quilate 36, los usuarios han intentado hacer cuentas y se estima que le haya ofrecido entre 2.000 y 5.000 euros.

El propietario salió de allí visiblemente nervioso, prometiendo que iba a 'avisar' al resto de herederos. El vídeo ha acumulado casi nueve millones de visualizaciones y más de 700.000 'me gusta'. Las reacciones han sido miles, más de 3.000, con mucha curiosidad por saber cuál es el precio concreto que le ha ofrecido.

