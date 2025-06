Verifica si el regalo de su hermano a su madre es oro y se cumple su premonición: "No me fío de ninguno"

La joyería Novecento se ha convertido en la tasadora de oro más popular de TikTok y en sus vídeos (@novecentoheritage) surge una historia detrás de cada cliente que va a comprobar si el oro de su joya es real.

El más reciente ha llamado la atención por la particular forma de expresar su preocupación por un regalo que su propio hermano regaló a su madre, una medalla del que no se fiaba que realmente fuera de oro.

"No me fío un pelo", le expresó el cliente al tasador. "¿De tu hermano?", preguntó este algo sorprendido. Su respuesta fue más contundente todavía: "En realidad, ahora que lo dices, de ninguno de los dos, pero de mi hermano menos".

Lo primero que analizó el tasador es si la medalla tenía algún tipo de contraste, una acuñación que normalmente tienen todas las piedras, grabando un registro con un buril, que indican si es de oro y de qué aleación que lleva.

La siguiente verificación fue el ácido. Si fuera oro, la marca que ha hecho en una piedra de toque con la propia medalla, no hubiera desaparecido, pero al haberlo hecho desaparecer, es la prueba definitiva de que no es oro. "Sabía yo que no me podía fiar de mi hermano", remató el cliente.

El vídeo, como la mayoría de Novecento, ha tenido un gran alcance: más de 700.000 visitas y 50.000 'me gusta' (y subiendo).