Rachel, estadounidense que lleva 7 años en España: "Antes me costaba mucho relajarme y no tener prisa; ahora la sobremesa es una de las cosas que más valoro de vivir aquí"

Rachel es estadounidense y lleva siete años viviendo en España. En su perfil de YouTube, donde acumula más de 200.000 suscriptores, la joven comparte su día a día viviendo en el extranjero. En su último vídeo habla de su parte favorita de la gastronomía, pero ojo, no es ninguna comida. "En España la gente no come pavo", comenta sorprendida a los amigos que se encuentran en la mesa.

"Mi parte favorita de la comida y una de mis cosas favoritas de vivir aquí en España es la sobremesa", relata. "Es que no se como explicar lo muchísimo que significa para mí esta practica. No solo me gusta por tomarme un café caliente y comer un postre. Es mucho más que eso", continúa y explica que "es un momento para descansar; para estar en el presente con tu familia y tus amigos conversando, disfrutando, aprendiendo, riendo. "Y, sobre todo", dice, “es un momento de cero prisas”.

Rachel reconoce que esto último es "muy nuevo" para ella. De hecho, dice que en el pasado le costaba mucho "este momento de relajarse y no tener prisa". Ahora, es "una de las cosas que más valoro en mi vida aquí en España". Ella explica todos estos sentimientos mientras enfoca platos y postres típicos de la comida española.

Muchos de sus seguidores españoles se han animado a comentar el nuevo vídeo de la creadora de contenido, que ha alcanzado más de 24.000 visualizaciones. "¡Disfruta del relax de la España rural Rachel. Cada vez más necesitamos tiempos de desconexión en este mundo loco", comenta una internauta. "Que natural y genuina eres. No es que te estés 'españolizando', es que ya eres española de verdad. Un saludo y abrazo de un admirador tuyo desde Mallorca", relata otro. "Lo importante es vivir en un país que te da tranquilidad, y que recibe con los brazos abiertos a todo el mundo", sentencia otro.

"La texana que se enamoró de España"

Rachen Anne es una de las creadoras de contenido más populares de las redes sociales en España. Con sus más de 100.000 seguidores en Instagram comparte cómo es su día a día viviendo en un entorno rural del país, y las grandes diferencias culturales a las que se enfrenta.

Una de sus últimas aventuras ha sido mudarse desde el centro de Madrid a una casa en el corazón de la sierra de Guadarrama. Fue hace tan solo tres meses cuando decidió cambiar de hogar, y entre sus primeras impresiones positivas: