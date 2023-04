Radiografía de la FP: antes infravalorada, ahora muy demandada

El 33,2% de los alumnos de nuevo ingreso en la universidad abandona los estudios en algún momento. El 22% de los alumnos lo hace el primer año de carrera y, de ellos, el 8,8% decide cambiar a otras enseñanzas. Así lo revelan las últimas informaciones recogidas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en el informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español 2022-2023.

Este el caso de Sofía Sánchez, que comenzó en 2016 la carrera de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Valladolid. A mediados del primer curso se dio cuenta de que eso no lo era lo suyo y decidió dejarlo para empezar el grado superior de Administración y Finanzas. "No considero que haya perdido un año de mi vida, más bien doy gracias por haberlo perdido para luego haber podido hacer la FP", cuenta.

Para ella esos primeros meses en la facultad fueron esenciales para determinar su futuro: "Si no hubiera empezado la universidad, no me habría dado cuenta de que eso no era lo que quería". Sofía buscaba una formación que le sirviese para poder trabajar en un futuro en la empresa familiar y, según relata, ADE no era lo que necesitaba: "Te venden la carrera de una forma y te trastoca todo porque resulta que no es como decían".

"La decisión de cambiarme a la FP estuvo influenciada por los profesores. Nos dijeron que si buscábamos administrar y dirigir una empresa, como el propio nombre de la titulación indica, estábamos en el sitio equivocado", explica. Y, con el paso de las semanas, se dio cuenta de que llevaban razón. "En las clases solo se hablaba de grandes empresas y multinacionales, y lo que tenemos en la calle son pequeñas y medianas empresas, que era donde yo quería trabajar", añade.

FP y la inserción laboral



La actual oferta de Formación Profesional en España incluye 585 certificados profesionales, 174 ciclos formativos -28 de grado básico, 59 de grado medio, 89 de grado superior- y 21 cursos de especialización. Hay cuatro modalidades de estudio para que cada alumno elija: presencial, dual, a distancia o pruebas libres.

Sofía considera que desde el momento en que se matriculó en el grado superior su futuro comenzó a cambiar: "Con 22 años ya estaba trabajando gracias a unos estudios que eran los adecuados para el trabajo que requería una Pyme". Y destaca que "para mí es la mejor decisión que he tomado en la vida porque lo que yo buscaba estudiar y aprender es lo que he encontrado con la FP".

La empleabilidad es uno de los factores decisivos para los jóvenes a la hora de decidir qué estudiar. Según el informe de Infoempleo de Adecco sobre empleabilidad y Formación Profesional de 2021, facilitado a este medio por el Ministerio de Pilar Alegría, la FP es el nivel formativo más demandado por las empresas españolas. En total, el 41,3% de las ofertas de trabajo en España requieren candidatos titulados en Formación Profesional. Las que precisan de un título universitario se sitúan en el 33,7%.

"La FP da a los alumnos la oportunidad de conseguir su primer empleo, que es súper importante para entrar en el mercado laboral", comenta Carlos Carvajal, profesor de T.E.G.U. (Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre) y T.S.E.A.S. (Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva).

Por comunidades, Cataluña es la que más titulados de FP demanda, seguida por la Comunidad de Madrid y País Vasco. En cuanto a áreas funcionales, ingeniería y producción son las principales receptoras de ofertas de empleo. Comercial y ventas, tecnología e informática y las áreas auxiliares de administrativos y secretariado son las que ocupan siguientes posiciones.

La Formación Profesional ofrece la garantía de realizar prácticas en empresas, que favorecen la inserción laboral una vez se ha terminado la formación. La cantidad de horas varía en función del currículo de cada ciclo formativo, pero suelen rondar en torno a las 400. La formación completa dura dos años, la mitad de tiempo que una carrera universitaria.

"Mis alumnos suelen conseguir trabajo pronto", afirma Carlos, que cree que las prácticas aportan mucho a la titulación porque "a la hora de contratar a alguien, las empresas van a preferir a los alumnos que han estado ahí haciendo sus prácticas".

En ese sentido, Cristina Delgado, profesora de T.E.G.U., T.S.E.A.S. y T.A.F. (Técnico superior en Acondicionamiento Físico), considera que "la gente se está dando cuenta ahora de que las prácticas de la FP te acercan mucho más al mundo laboral". Admite que hay empresas que visitan los centros educativos "para ofrecerse a que los alumnos hagan sus prácticas allí y formarles de cara a una futura contratación".

Solo el 14,6% del total de parados son personas que han cursado una FP

Ambos apoyan sus afirmaciones en los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa: solo el 14,6% del total de parados del mes de marzo de 2023 (unas 417.890 personas) son demandantes que han cursado una Formación Profesional.

¿Opción secundaria?

Cristina tiene la convicción de que siempre se ha considerado la universidad como estudios de primera y a la FP, de segunda. "A lo largo de las dos o tres últimas décadas se ha tenido una mala imagen de la FP porque se pensaba que era para las personas que no valían o que no querían estudiar", comenta.

"Creo que la FP ya no es una opción secundaria, el número de universitarios está bajando mientras que los alumnos de FP no hacen más que aumentar", reflexiona Carlos. Y es cierto. La Formación Profesional ha ido ganando terreno a la universidad año tras año.

De hecho, según datos facilitados a este medio por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 1.033.946 alumnos se matricularon en FP en el curso 2021-2022 frente a los 1.338.304 que lo hicieron en la universidad. Todavía no se conocen los datos del curso actual, pero el ministerio de Pilar Alegría estima que el número ha aumentado en un 5,6% (58.371 estudiantes más).

Y a la hora de recomendar a una persona qué camino escoger, Cristina aconsejaría pensar qué tipo de trabajo se busca y "tener en cuenta que la FP es un año y medio de clases más medio de prácticas, y la universidad son cuatro años". Carlos, por el contrario, se muestra totalmente convencido de que "si se tienen dudas, se podrían plantear hacer primero una FP y si después se quiere acceder a la universidad, adelante".

Nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP



El 23 de marzo fue aprobada en el Senado la Nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP, que pretende unificar la FP educativa con la formación profesional para el empleo en un solo sistema de FP y adecuar la cualificación profesional a las demandas del mercado laboral. También busca establecer un sistema de acompañamiento y orientación profesional que acompañe a los alumnos a tomar decisiones formativas.

La ley contempla nuevas asignaturas comunes para los diferentes grados: inglés técnico, digitalización aplicada al sistema productivo, sostenibilidad aplicada al sistema productivo e itinerario personal para la empleabilidad.

Otra de las novedades del nuevo sistema es que ofrece la posibilidad de estudiar por módulos individuales o agrupados para que cada alumno se organice a su antojo. Se puede cursar el curso entero o ir seleccionando asignaturas concretas y acumulándolas en el currículum académico.

El objetivo principal de esta nueva ley es duplicar el número de trabajadores con formación en España y poder ofrecer un sistema que resulte más llamativo para que más jóvenes decidan elegir la FP para resolver su futuro.