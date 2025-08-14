Rastrean el gran enigma de los gusanos devoradores de huesos que llevan viviendo en los océanos durante 100 millones de años

Un nuevo estudio científico certifica que los gusanos devoradores de huesos llevan 100 millones de años de evolución. Estas especies conviven en las profundidades del océano alimentándose de restos óseos de las ballenas y extrayendo grasa y proteínas directamente de los huesos.

Según publica el medio rumano Descopera, el nuevo estudio evidencia que estos animales marinos llevan en las profundidades del mar mucho más tiempo del esperado. Gracias al escaneo de fósiles, los investigadores de la University College of London (UCL) y el Museo de Historia Natural del Reino Unido han identificado siete nuevos tipos de gusanos fósiles, que se remontan al período Cretácico.

De acuerdo a la información difundida, en ese momento prehistórico, las ballenas aún no existían, pero se han encontrado huellas de estos aniales en los huesos de grandes réptiles extintos, como mosasaurios, ictiosaurios y plesiosaurios.

De este modo, la diversidad de estos gusanos ha cambiado durante millones de años. En declaraciones recogidas por el medio, la paleontóloga británica Sarah Jamison-Todd, asegura que "no hemos encontrado nada más que haya excavado galerías similares". "Dado que estos agujeros antiguos son casi idénticos a los producidos por las especies modernas de Osedax, asumimos que fueron hechos por estos organismos".

El equipo de investigadores utilizó tomografías computarizadas (TC) para construir modelos 3D de 130 fósiles. "En seis de ellos, se identificaron rastros claros de galerías excavadas en los huesos", tal y como reza la publicación. Algunos de estos "patrones de excavación" se parecían a los producidos por las especies modernas, lo que indica una notable estabilidad evolutiva.

Asimismo, los investigadores aseguran que quedan muchos rastros similares por analizar. Jamison-Todd, concluye que "hay muchos otros ejemplos de galerías de tallas en huesos que no han sido clasificadas, de ambos periodos".