Recibe una jubilación de 4.205 euros al mes a sus 77 años por el trabajo que desempeñó: "Me jubilé más tarde porque disfrutaba mucho de mi trabajo" 

La pensión media de la jubilación en Francia es de unos 1.666 euros brutos para los jubilados residentes en el país (unos 1.541 netos aproximadamente, según recoge la Dirección de Investigación, Estudios, Evaluación y Estadísticas (DREES). Sin embargo, hay algunos jubilados que pueden llegar a cobrar pensiones más altas, en función de algunos factores, como es el caso de Didier, quien trabajó durante casi toda su vida como funcionario ministerial, afirma que recibe al mes unos 4.205 euros.

"Me jubilé a los 65 años, más tarde del límite legal, porque disfrutaba mucho de mi trabajo. Sin embargo, al final de mi carrera, me hicieron comprender que tenía que hacer espacio para gente más joven. Así que dejé el control en manos de mis socios", cuenta el hombre al diario le figaro.

En total, su sueldo como funcionario ministerial era de unos 5.900 euros brutos al mes. "Esta suma me permitió acumular una importante cartera inmobiliaria: ahora tengo una casa en París y una gran casa de vacaciones en Sologne, donde paso la mayor parte del tiempo con mi esposa", agrega el hombre.

En concreto, el cargo que ostentó el hombre durante tres décadas fue el de comisario judicial, una profesión que en el país galo atrae a muy pocas personas, por lo que se paga bastante bien. De hecho, según la Cámara Nacional de Comisarios Judiciales, tan solo se incorporan entre 100 y 200 recién graduados al año, cuando se necesitan entre 150 y 180.

Además, durante los años en los que trabajó, contribuyó a la Caja Nacional de Seguro de Vejez para los Profesionales Liberales (CNAVPL) para su pensión básica y a la Caja de Seguro de Vejez para Funcionarios Ministeriales, Funcionarios Públicos y Empresas Judiciales para su pensión complementaria.