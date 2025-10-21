Édouard Philippe pide elecciones anticipadas para atajar la crisis: Francia se debilita

El ex primer ministro francés Édouard Philippe (2017-2020), que estuvo en el poder en el primer mandato de Emmanuel Macron, subrayó este martes que Francia necesita elecciones anticipadas para superar una situación de "indeterminación" que en su opinión está debilitando el país.

"Tenemos una enorme inestabilidad política y también una gran preocupación política porque los franceses se dan cuenta. Si añadimos a ello una situación económica y sobre todo presupuestaria también tensa, tenemos un país que se está debilitando", indicó en su participación en la jornada de clausura del foro de diálogo World in Progress (WIP), impulsado por el Grupo PRISA e inaugurado el lunes en Barcelona.

El actual primer ministro, Sébastien Lecornu, superó el pasado jueves dos mociones de censura gracias al desmarque de la mayoría de los socialistas tras su promesa de suspender la reforma de las pensiones, pero sigue bajo presión en la negociación de los presupuestos para 2026, que el lunes comenzaron su andadura parlamentaria.

"El agujero negro de la vida política de francesa es el sistema de pensiones, pero de ahí inferir que Francia es ingobernable es falso", destacó Philippe no sin admitir que el país es "difícilmente gobernable" y tiene "zonas de sombras".

Para el ex primer ministro, "el sistema político francés está en una situación de indeterminación que le impide tomar cualquier decisión difícil".

Él mismo se ha declarado ya públicamente candidato para las presidenciales de 2027. "Hay que dejar de quejarse y proponer una visión clara. Yo propongo una reforma económica; (...) hay que recuperar el sistema educativo, hay que ajustar el modelo social".

Philippe urgió a desbloquear la actual situación de "indeterminación" porque en su opinión está afectando al país a nivel internacional: "Los franceses lo perciben, lo ven, no les gusta. Y a los socios mundiales y europeos tampoco les gusta".

Por ello señala no tener miedo a pedir abiertamente comicios anticipados: "El presidente de la República es el denonante de la crisis y tendría que organizar comicios anticipados, por no decir dimitir. Lo digo honestamente y sin acritud, porque he trabajado con él y me ha gustado trabajar con él", concluyó.