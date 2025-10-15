Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Parlamento francés votará en noviembre para suspender la reforma de las pensiones de 2023
El Parlamento francés votará en noviembre para suspender la reforma de las pensiones de 2023

El primer ministro reitera que esta decisión tendrá que "ser compensada" y volvió a destacar que no aceptará "cualquier cosa".

Sebastién Lecornu en el Parlamento francésJulien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

Ya hay fecha para votar una de las medidas más controvertidas que tendrá que afrontar el mandato de Sebastién Lecornu. La suspensión de la reforma de las pensiones aprobada en 2023 se someterá a votación el próximo mes de noviembre.

La decisión de suspender la reforma, comunicada en la tarde de este martes por el primer ministro Lecornu ante la Asamblea Nacional, fue el último recurso del primer ministro para salvar su segundo mandato apenas unos días después de su inicio. 

Y es que, si de por sí esta primera semana va a ser complicada para él, con hasta dos mociones de censura que afrontar este jueves, la situación podría haber sido mucho peor de no haber accedido a esta suspensión, exigida incondicionalmente por los socialistas para no dejar caer al gobierno.

Pues bien, una vez Lecornu anunció la decisión, a primera hora de la tarde de este miércoles se ha conocido que la votación tendrá lugar en el mes de noviembre, aunque falta por concretar el día. Según informó el primer ministro, en ese momento planteará una enmienda para invalidar la reforma de las personas con entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2026.

Debido a esto, Lecornu ha pasado la 'patata caliente' al conjunto de los parlamentarios, señalando que "será el Parlamento quien decida". La decisión implica que la reforma permanecerá congelada hasta la celebración de las próximas presidenciales en 2027.

Sin embargo, esto tendrá un coste, como ya ha informado Lecornu. El más inmediato, en 2026, año en el que el coste será de 400 millones de euros, mientras que en 2027 casi se quintuplicará, pasando a unas pérdidas de 1.800 millones. Por todo esto, el primer ministro aseguró que "no hay suspensión sin costos" y que "no aceptará cualquier cosa", aunque no dijo nada más sobre qué medidas tomará.

Javier Hernández
Javier Hernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 