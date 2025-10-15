El Parlamento francés votará en noviembre para suspender la reforma de las pensiones de 2023

Ya hay fecha para votar una de las medidas más controvertidas que tendrá que afrontar el mandato de Sebastién Lecornu. La suspensión de la reforma de las pensiones aprobada en 2023 se someterá a votación el próximo mes de noviembre.

La decisión de suspender la reforma, comunicada en la tarde de este martes por el primer ministro Lecornu ante la Asamblea Nacional, fue el último recurso del primer ministro para salvar su segundo mandato apenas unos días después de su inicio.

Y es que, si de por sí esta primera semana va a ser complicada para él, con hasta dos mociones de censura que afrontar este jueves, la situación podría haber sido mucho peor de no haber accedido a esta suspensión, exigida incondicionalmente por los socialistas para no dejar caer al gobierno.

Pues bien, una vez Lecornu anunció la decisión, a primera hora de la tarde de este miércoles se ha conocido que la votación tendrá lugar en el mes de noviembre, aunque falta por concretar el día. Según informó el primer ministro, en ese momento planteará una enmienda para invalidar la reforma de las personas con entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2026.

Debido a esto, Lecornu ha pasado la 'patata caliente' al conjunto de los parlamentarios, señalando que "será el Parlamento quien decida". La decisión implica que la reforma permanecerá congelada hasta la celebración de las próximas presidenciales en 2027.

Sin embargo, esto tendrá un coste, como ya ha informado Lecornu. El más inmediato, en 2026, año en el que el coste será de 400 millones de euros, mientras que en 2027 casi se quintuplicará, pasando a unas pérdidas de 1.800 millones. Por todo esto, el primer ministro aseguró que "no hay suspensión sin costos" y que "no aceptará cualquier cosa", aunque no dijo nada más sobre qué medidas tomará.