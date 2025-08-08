Reino Unido señala la multa de más de 5.000 euros que les puede caer a los británicos que regresen de España con unos obsequios muy españoles

Mucho ojo con aquellos que decidan viajar a Reino Unido y meter en la maleta algunos de los productos españoles más conocidos. Desde el pasado 12 de abril, el Gobierno británico impuso una prohibición que puede conllevar multas de hasta 5.000 libras, unos 5.800 euros.

El Departamento para Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Gobierno británico (Defra) decidió ampliar su paquete de medidas en Semana Santa e impedir, bajo sanción que los viajeros procedentes de Europa lleguen con sándwiches, queso, carnes curadas como el jamón, carnes crudas o leche.

Esta decisión se adoptó con el objetivo de prevenir la propagación de la fiebre aftosa después de que hubiese un repunte de casos en algunas partes de Europa. Pero que sirve, sobre todo, como herramienta de precaución.

Toda la gente que viaje a Reino Unido tampoco podrá entrar con carne de vacuno, ovino o porcino ni productos lácteos, estén envasados o se hayan comprado en una tienda libre de impuestos.

En la normativa, se ha establecido un conjunto limitado de exenciones, porque sí se permite una cantidad limitada de leche infantil, alimentos medicinales y productos como chocolate, dulces, pan, pasteles, galletas o pasta.

Todos los viajeros que entren en Reino Unido con los productos prohibidos deberán entregarlos en la frontera y, pese a que la mercancía es destruida, podrían enfrentarse a multas de hasta 5.000 libras.

El ministro de Agricultura, Daniel Zeichner, aseguró el pasado mes de abril que el Gobierno británico "hará todo lo posible para proteger a los agricultores británicos de la fiebre aftosa". "Estamos reforzando aún más las protecciones introduciendo restricciones a las importaciones personales de carne y productos lácteos para prevenir la propagación de la enfermedad y proteger la seguridad alimentaria de Gran Bretaña", indicó.