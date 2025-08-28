Renfe suspende en septiembre el servicio Avlo en la línea Madrid-Barcelona: qué hacer si has comprado un billete

A partir del próximo 8 de septiembre, los trenes low cost de Renfe, Avlo, no circularán en la línea que une Madrid y Barcelona, y serán sustituidos por servicios de AVE. La compañía ferroviaria ha informado que estos últimos se adaptan mejor" a las características del trayecto y a las necesidades del perfil de viajero corporativo, frecuente en este corredor". Pero, ¿qué pasa si ya has adquirido un billete Avlo para fechas posteriores?

Que no cunda el pánico, la compañía ha informado en un comunicado que los clientes afectados por el cambio serán reubicados automáticamente en los servicios AVE y mantendrán "las mismas condiciones de su viaje". En el caso de haber adquirido el complemento de selección de asiento, se reintegrará al viajero en su totalidad y "sin coste adicional". Todo este proceso se podrá llevar a cabo a través de la página web oficial de Renfe.

Esta noticia no es nueva. A finales de julio, Renfe ya explicó que iba a reorganizar su operativa entre Barcelona y Madrid. Entonces, la compañía reconoció que durante una "revisión rutinaria", había identificado “una anomalía técnica consistente en la aparición de una fisura en un elemento del bogie tractor denominado bastidor".

"Finalizada esta revisión, desde Renfe se adoptaron las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento del servicio, procediendo a la sustitución de los sistemas afectados y reforzando las revisiones técnicas, de forma que los trenes están operando sin ningún tipo de anomalía", explicó la empresa. "Adicionalmente, se han llevado a cabo inspecciones sobre el resto de los trenes que componen la totalidad de la flota de la Serie 106, sin observarse ninguna anormalidad", añadió.

Con este nuevo cambio, Renfe reforzará la experiencia de viaje con servicios Premium, que incluyen, tal y como recoge el diario Abc, salas vip y tras opciones de restauración. Además, para el viajero de negocios, la oferta se complementa con una Sala Executive, disponible en todos los trenes.

En esta consideración, Renfe "ha tenido en cuenta que el producto AVE se adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor, ya que supone una mejora en confort gracias a asientos más amplios y un incremento notable de espacio", afirma la empresa en un comunicado.

-- Noticia en ampliación --