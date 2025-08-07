Rescatan del fondo del lago el valioso objeto que llevaba perdido más de 35 años por un torbellino de juegos acuáticos

Los fondos de los lagos ocultan secretos, objetos y especies que sorprenden a sus descubridores: desde gigantescos animales que se ocultan bajo sus aguas hasta recuerdos de un valor incalculable en el plano personal. Es precisamente estos últimos recuerdos los que llevan años de trabajo volver a rescatarlos y, en muchas ocasiones, hay que cesar en el empeño.

Otras veces la diosa fortuna sonríe y si no que se lo pregunten al diputado Timo Heinonen (Kok). Hace 35 años, su anillo de confirmación acabó en las profundidades de fondo del lago Loppijärvi y desde entonces no ha parado hasta poder rescatarlo. El fruto de su gran esfuerzo se produjo el pasado lunes cuando gracias al experto en detector de metales Mikko Mäkelä.

Fue en los años noventa cuando a consecuencia de unos juegos infantiles en el agua, Heinonen acabó sin el anillo de oro que le habían regalado por su confirmación. La tristeza por haber perdido un objeto de un gran valor sentimental hizo que, acompañado de Mäkelä ,se pusieran a rastrear los alrededores del lago -un área de 30 metros de ancho y 50 de largo, apuntan desde el medio Ilta Sanomat- con pocas esperanzas de encontrar el ejemplar.

Trozos de aluminio y una tapa de botella se pegaron sobre el detector de metales sin rastro del 'tesoro', hasta que una señal les hizo sospechar que era oro lo que podría haber detectado esta potente máquina. Efectivamente, tras excavar en las arenas del lago y presionar con una pala lo que parecía el objeto, emergió el anillo donde aún se podía leer el nombre de Heinonen.

Debido al paso de los años, el anillo no le cabía en el dedo pero por fin, junto a la cruz que colgaba del cuello, podía disponer del pack completo de esta fecha tan señalada en su vida. El hallazgo es una muestra más de que todo esfuerzo tiene su recompensa.