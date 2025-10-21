Sus amigas deciden no invitarla a su boda después de lo que hizo en la despedida de soltera

La usuaria de TikTok Celia Herráez (@celiaherraezz) está en boca de todos en las últimas horas tras subir un greve vídeo en el que ha contado que la han desinvitado de dos bodas por el comportamiento que tuvo en una despedida de soltera.

"El mayor flex de mi vida es que en una despedida de soltera me desinvitaran de dos bodas. ¿El vuestro?", ha expuesto la tiktoker en el vídeo, el cual en tan solo unas horas ya ha superado los 1,2 millones de visualizaciones y los 60.000 me gustas.

Pese a que la usuaria no ha querido contar los detalles de qué fue exactamente lo que pasó para, según ella, no exponer la privacidad de nadie, sí que ha contado cómo le comunicaron que estaba desinvitada.

"Bueno, pues era el día de mi cumpleaños y el día anterior había recibido un mensaje de: 'Tenemos que hablar contigo, es importante'. Y yo: Uf, ¡me van a dar una sorpresa!", ha comenzado relatando la usuaria.

"Y tanto que sorpresa, que de repente llegan todas y me dicen una a una las cosas que había hecho yo en la despedida que les habían parecido mal. Y ya al final de ese periplo y ese escarnio público dijeron: 'Bueno, pues no te queremos en nuestras bodas'", ha recordado Herráez.

"Y claro, pues al día siguiente les mandé unos pedazo de párrafos pidiendo perdón por lo que pudiera haber hecho mal... ¡pero muy largos! Bueno, pues no me respondieron", ha confesado la usuaria.

"Hasta que entendí que bueno, igual no eran tan amigas, pues estuve varias semanas pensando: soy una persona de mierda, me han dicho que necesito ayuda, que me voy a quedar sola... Así que bueno", ha concluido.

Además, Celia también ha hecho otro vídeo en tono divertido dando consejos para que te desinviten a una boda que, aunque no ha revelado exactamente qué fue lo que hizo ella, pueden dar pistas de la situación.

"A ver, no voy a vulnerar la privacidad de nadie, pero sí voy a dejar algunos consejos, ¿vale? Porque los tengo todos", ha comenzado diciendo la creadora de contenido.

"Si queréis no ir a una boda es súper, súper importante lo primero, cuando os hagan una foto, si nadie más sube los brazos, subidlos. Así llamáis un poco más la atención que el resto", ha apuntado Celia.

"Por supuestísimo, si estáis en una cata de vinos, pedid poner música. Cuando todo el mundo esté hablando: música, música, música. Les encanta", ha añadido en tono irónico.

"Si os gusta jugar a las cartas, estáis jodidos, ¿vale? O sea, tenéis que quejaros muchísimo. No me gusta esto, no me gusta lo otro, prefiero divertirme...", ha continuado exponiendo.

"Llamad la atención. ¡Siempre! Y si alguien lleva un libro en el que os mencione, no os lo leáis. ¿Por qué? ¿Para qué? Y no preguntéis por la vida de las demás. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es escuchar música, ¿no?, ha manifestado la usuaria de la red social.

"Ah, otra súper importante que me acabo de acordar. ¡Las pegatinas de Shein! Si podéis pillad la que pone 'Bride' y pegarosla vosotras, aunque no seáis la bride", ha continuado, entre risas.