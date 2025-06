Reservan una boda para 170 personas, no se presentan, el propietario pierde 4.500 euros y pasa a la acción

Una de las acciones que más daño hacen a los restaurantes es la de contar con una reserva y que finalmente los comensales no se presenten. No obstante, hay casos y casos, y el que ha tenido lugar en Viena (Austria) es difícilmente igualable.

El dueño de un restaurante en la capital austriaca ha contado que habían reservado una boda para 170 personas en su establecimiento y que el día de la celebración nadie hizo acto de presencia.

"Esto no puede seguir así, con gente reservando y luego simplemente no apareciendo. Es una pérdida enorme para los restaurantes y me duele en el alma", ha lamentado el hombre, de 54 años, en declaraciones al medio de comunicación austriaco Heute.

Ahondando en el caso de esa boda de 170 personas, el propietario de la cadena de restaurantes ha contado que la persona que realizó la reserva "mostró la confirmación del depósito dos días antes del evento. Lo que no sabía es que la canceló inmediatamente".

El resultado de que esos 170 comensales no se presentaran fueron unas pérdidas de 4.500 euros para el negocio, ya que dueño había asignado a seis trabajadores para el evento y había pedido la mercancía necesaria para dar de comer a tantas personas.

Cobro de una tarifa por no presentarse tras reservar

Para que esta situación no vuelva a repetirse, el dueño del establecimiento ha pasado a la acción y va a cobrar una tarifa (como ya hacen otros restaurantes) por no presentarse tras tener una reserva.

Esa cantidad puede servir para paliar las pérdidas causadas por la inasistencia de los comensales y, además, para acabar con prácticas como la de reservar en varios establecimientos a la vez para un mismo día y terminar decidiendo minutos antes a qué restaurante acudir.

