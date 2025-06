Un cartel en un bar anuncia una nueva forma de cobro: muchos temen que pueda sentar un precedente

La hostelería tiene un peso fundamental en la economía española. Además del peso monetario, muchos españoles hacen vida en los bares, que son para muchas personas un lugar de refugio para la soledad.

En otros casos, simplemente son lugares de ocio donde pasar un rato con familia, amigos o en soledad. En las últimas horas se ha viralizado un cartel que han colocado en un bar y que puede sentar un precedente a la hora de cobrar a los clientes.

"No hacemos cuentas por separado. Una mesa, una cuenta. Disculpen las molestias", se puede leer en este establecimiento hostelero. Una nueva norma que no ha caído en saco roto y que ha dejado decenas de comentarios en X.

"Con la tecnología que hay hoy en día que hay softwares que te dividen fácil.... Pues me parece una tontería pero es su bar... Lo único ir perderán clientes", dice una persona en la red social de Elon Musk.

Otro añade: "Me imagino pagando la compra todo junto, y luego decirle al cajero, los donuts y las salchichas me lo cobras a mi, y el resto a mi compañero... A que no se nos ocurre, y cada uno pasa lo suyo separado? Porque en los restaurantes pretendemos que sea así?".

"Cada uno que haga lo que quiera con su negocio pero si yo tuviera un negocio propio, daría todas las facilidades posibles a mis clientes", comenta otra persona. "Muy en contra. ¿Porqué tengo que pelearme con la gente de un grupo para que me hagan el bizum de lo que han consumido?", señala otra.

Y otra apostilla: "Me parece estupendo. Grupitos de 8 personas; a mi cóbrame una cocacola con estos 20€, a mi otra con estos 5€, otra por aquí con estos 50€, aqui otra con tarjeta… por lo general críos".