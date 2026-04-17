Robots humanoides contra una plaga de jabalíes en plena ciudad: así es la insólita prueba que se ha viralizado en Varsovia

Hablar de imágenes sorprendentes es poco. Una cámara ha captado el extraño (o algo más) momento en el que un robot humanoide persigue y ahuyenta a una manada de jabalíes en Varsovia, la capital de Polonia.

El documento muestra a un robot 'alimentado' con inteligencia artificial corriendo por un aparcamiento vacío mientras persigue a los jabalíes a toda velocidad.

Las imágenes están dando muchísimo que hablar y generando un debate encendido entre quienes ven un hecho divertido, quienes lo valoran como un progreso lógico de la tecnología y quien directamente lo ve con cierto temor por lo distópico de la escena.

El robot humanoide pertenece a la empresa china Unitree. Este modelo denominado G1 tiene apodo incluso. Sus creadores le han bautizado como Edward Warchocki.

El caso es que a Edward la jugada le sale regular. Los jabalíes se escabullen con habilidad y consiguen ser más rápidos y huidizos que el robot, que en un momento hace gestos de frustración por su misión fallida tras una carrera algo ortopédica.

En realidad, lo que muchos ven con asombro es un campaña publicitaria. Como recoge The New York Post, este robot es un inflluencer digital que ya ha protagonizado sonadas escenas de diversa índole, como si de un humano se tratara. En otras publicaciones, el robot aparece cantando en un escenario o corriendo detrás de unos participantes en un maratón.

Entre lo publicitario y lo noticioso, la realidad es que en Varsovia han tenido recientes episodios problemáticos por la presencia de jabalíes en áreas residenciales de la capital polaca. En algunos casos, los animales llegaron a colarse en los patios y jardines de varios vecinos.

Hace escasas semanas se produjo una polémica social al descubrirse que las autoridades locales optaron por abatir a los jabalíes para evitar el peligro y los daños que pudieran causar. Ante el escándalo a ojos de una parte de la población, las autoridades tuvieron que pedir perdón por haber acabado con varios de estos ejemplares.