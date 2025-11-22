Ruokanen, vendedor de neumáticos tras ganar 6,8 millones de euros: "Entramos a trabajar después de las siete y no sabemos cómo volver a casa hasta las seis de la tarde"

Gana seis millones de euros con la venta de su negocio y mantiene su puesto directivo. Se trata de Ville Ruokanen, un finlandés que, en declaraciones al periódico Ilta Sanomat, asegura que "el mundo y la vida no han cambiado" para él. "A pesar de que hicimos pequeñas reestructuraciones corporativas el año pasado, seguimos trabajando y haciendo negocios", relata. El motivo: lo tiene más que claro.

En su conversación con el medio de comunicación, cuenta que mantiene unos ingresos de casi 7 millones de euros, y se coloca como una de las personas más rica de su región, Laponia. Sin embargo, tuvo que pagar más de 2,3 millones de euros en impuestos.

La vida de Ruokanen continúa en gran medida siendo igual después del acuerdo de venta millonario, ya que sigue siendo el CEO y copropietario de la compañía. "Vas a trabajar a las siete de la mañana y no sabes cómo volver a casa antes de las seis de la tarde", asegura.

No obstante, admite que el estrés causado por la vida es diferente cuando toda la empresa ya no está bajo su propia responsabilidad. La presión constante "ha disminuido ligeramente", dice. "En términos de hockey sobre hielo, ya no apretamos mucho la cuchilla", bromea. Es destacable, en esta línea, que los altos ingresos no han atraído a la gente a reducir su trabajo o jubilarse.

"He crecido hasta convertirme en un finlandés honesto, trabajador y humilde, así que no hay necesidad de presumir", continúa. Además, según él, los altos ingresos no afectan realmente a las compras cotidianas. "Sigo siendo tacaño, pero si hay cosas que me gustan, como aficiones o asuntos familiares, gasto un poco más en ellas". Aun así, ha confesado que se dio un capricho para celebrar el acuerdo comercial de un millón de euros: un coche rally "histórico".

Tal y como reza el medio de comunicación, la tienda de neumáticos ha sido negocio familiar desde su fundación en 1947. La decisión de asumir un fondo de capital privado noruego externo como propietario se tomó cuando el tío de Ruokanen se jubiló y se retiró de la empresa. "El tamaño de nuestra empresa ha crecido tanto, ya que operamos en 15 ubicaciones y contamos con 200 empleados, que como persona privada, redimir las acciones restantes para mí personalmente habría supuesto un gran esfuerzo", asegura.