Sale con su detector de metales y tropieza con un tesoro de casi 6 millones de euros en el lugar más misterioso

Un sonido metálico en mitad del campo desencadenó una escena difícil de olvidar. Lo que parecía una jornada rutinaria con detectores de metales en los prados de Somerset acabó convertido en uno de los descubrimientos más sorprendentes de los últimos años: un tesoro de cientos de monedas antiguas, valorado en casi seis millones de euros.

Las imágenes, difundidas por el usuario de TikTok @CoinCollectingWizard, muestran cómo el grupo de buscadores comienza a excavar tras escuchar la señal de su aparato. En cuestión de minutos, del barro emergen piezas que habían permanecido ocultas durante siglos. Según el vídeo, la suma de los hallazgos alcanzaría los cinco millones de libras esterlinas, una cifra que explica la fascinación inmediata que generó el hallazgo en redes sociales.

El interés no se limita al valor económico. Expertos del Museo Británico confirmaron después que las monedas pertenecen en su mayoría a los periodos sajón y normando, lo que sitúa el tesoro en un momento crucial de la historia medieval inglesa. Los especialistas hablaron de un “tiempo en el que todo era distinto”, aunque no pudieron aclarar cómo llegó semejante fortuna a un lugar sin bancos ni espacios de custodia. Uno de los hombres que aparece en la grabación reconocía entre la incredulidad que “nadie sabe por qué alguien habría enterrado todo esto aquí”.

La viralización fue inmediata. El vídeo acumuló en pocas horas centenares de reacciones: “Oho”, escribía un usuario; “nuestros héroes de la suerte”, añadía otro. También surgieron testimonios personales, como el de un internauta que recordó cómo su padre había encontrado monedas romanas con un detector y, tras entregarlas, terminaron expuestas en el museo de su localidad.

Según recoge la web TV3, los especialistas recuerdan que cada ejemplar puede alcanzar cientos o incluso miles de libras en el mercado numismático, en función de su estado de conservación, lo que explica el enorme interés que despiertan hallazgos como este entre coleccionistas y museos.