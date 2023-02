La sana y barata bolsa del ejército que llega de urgencia a los militares españoles

IHOR TKACHOV via Getty Images

Cómo sobrevivir en el campo sin opción de conseguir ni los suministros más básicos. A esta pregunta intenta responder el usuario de TikTok Cabo Cook Chef, especializado en vídeos sobre cocina militar.

En una publicación, este conocido tiktoker se adentra en las llamadas bolsas del ejército, uno de los elementos básicos para subsistir en plenas maniobras, operaciones militares o situaciones de emergencia.

Su contenido lo desglosa este militar, con un compendio de nutrientes que han dado mucho que hablar. En la mesa, muestra una Coca-Cola, una botella de agua, una naranja, una lata de paté, un paquete con rodajas de chorizo, unas aceitunas rellenas de anchoa y unas galletitas que sustituyen al pan.

Aunque veáis que esto es poco, quiero que veáis lo que realmente tenemos", explica el Cabo Cook. "Contiene fibras, grasas, proteínas, vitamina, hidratos, azúcares para recuperar... esta bolsa es cojonuda", espeta.

Todo esto tiene un precio, bastante reducido en opinión del tiktoker. "Solo me ha costado 3,7 euros; por 3,7 euros tengo todo esto y es súpercompleto aunque parezca poco".

De todos modos, ofrece una alternativa algo más económica: "Que no tienes presupuesto, no pasa nada. Adiós a la Coca-Cola y se te queda en dos euros y muy, muy poco"... Una bolsa "cojonuda", insiste, en su particular propuesta.