Se cae en la montaña, sufre fractura de columna y su padre médico entra en cólera al descubrir el trato en Urgencias

Con la llegada del verano, los servicios de emergencia de los destinos turísticos más populares se colapsan y a veces, es imposible atender de forma eficiente a los casos urgentes. Carlo Faga, un médico italiano, se muestra enfadado después de relatar la terrible experiencia vivida por su hija en la sala de emergencias de un hospital de los Alpes italianos.

Según publica el medio italiano La Stampa, durante una ruta en la montaña, la joven cayó sobre un suelo pedregoso. Se golpeó la cabeza, el cuello y la espalda, y se rasguñó todo el cuerpo. A su llegada al hospital, los servicios de triaje calificaron su caso como "no urgente". Estuvo cuatro horas esperando a que le atendieran en la sala de espera.

En declaraciones recogidas por el digital, el padre se muestra indignado. "Lo que no puedo entender y tragar es el hecho de que a mi hija, en el triaje, se le haya asignado un código azul, es decir, absolutamente no urgente. La situación clínica de mi hija era grave", asegura claramente enfadado. "Tenía facturas graves", agrega.

Tras la larga espera, el progenitor decidió llevarla de urgencia a un hospital de Turín, donde se calificó su caso como "urgente". De acuerdo a la información difundida, la mujer sufrió fracturas en la nariz, la séptima vértebra cervical, la primera y segunda vértebra torácica, dos costillas y un dedo de la mano derecha. Fue ingresada en el hospital y tendrá que someterse a una cirugía de nariz.

"Estaba sola en el triaje", asegura. "El problema no es solo la espera, es el hecho de que a una niña con más trauma se le dé un código azul, esto es lo que no acepto. Tal incidente no puede subestimarse de esta manera. Ni siquiera le pusieron un collarín cervical", concluye.

Por su parte, el hospital ha emitido un comunicado para explicar lo sucedido. El director de Salud de la Unidad Local de Salud del Valle de Aosta, Mauro Occhi, en declaraciones también recogidas por el periódico, confiesa que "desafortunadamente, tener que esperar no es agradable y entendemos la reacción de un padre preocupado". Sin embargo, defiende que en temporada alta el hospital sufre una demanda ocho veces superior a lo habitual. "En el período comprendido entre el 1 y el 10 de agosto, hubo 1.627 accesos a la sala de emergencias. En los últimos días, alcanzan los 200 por día", concluye.