Se destapa la lista de clientes prohibidos por los taxistas de Donosti y el Ayuntamiento analiza su legalidad

En Donostia se ha destapado la existencia de una lista de clientes a los que, por supuestos comportamientos conflictivos, se les niega el servicio de taxi. Así lo ha hecho público la concejala de Movilidad y Transporte Sostenible del Ayuntamiento de San Sebastián, Olatz Yarza, durante la Comisión de Espacio Público, Obras y Servicios Urbanos en respuesta a una interpelación sobre una supuesta “lista negra” de Radio Taxi.

Esta ha sido presentada por el concejal del PP, Jorge Mota, quien argumenta que dicha asociación de taxis, que cuenta con una flota de 140 trabajadores, “introduce los nombres de los usuarios que han expresado su malestar y descontento tras solicitar un servicio más flexible”, en declaraciones recogidas por Diario Vasco. De esta forma, les niegan el derecho de solicitar un vehículo por un plazo prorrogable a un año.

Desde el Consistorio donostiarra confirman la existencia de una lista de usuarios vetados, pero aseguran que su inclusión no es por reclamar una mayor flexibilidad a la compañía. En su lugar, se entra en este listado por haber proferido “insultos y agresiones graves” a algún taxista con anterioridad. En definitiva, comportamientos inadecuados que ponen en riesgo tanto la seguridad del profesional como la del resto de pasajeros.

Se está estudiando el caso

La concejala de Movilidad asegura que, en ningún momento, la presentación de una queja podrá “conllevar el veto a la utilización de un servicio público” que las personas con licencia municipal de taxi están obligadas a dar. “Pero no estamos hablando de quejas, sino de insultos o agresiones”, detalla Yarza. Entre los clientes non gratos también se encuentran aquellos que no han pagado el servicio o que han desaparecido tras reservar un taxi.

Por su lado, la Asociación de Radio Taxi Donostia ha asegurado “rotundamente que son falsas las afirmaciones sobre la existencia de alguna lista negra con veto para prestar servicio a clientes que no estén contempladas en la normativa vigente”, según recoge Noticias de Gipuzkoa. En todo caso, si el taxista se niega a prestar un servicio debe explicar los motivos por escrito y entregarlo al usuario si se lo solicita.

El Ayuntamiento de San Sebastián ha sido informado del problema y está estudiando con detenimiento si la existencia de estas listas “vulnera o no” algún derecho, así como analiza “qué medidas se pueden tomar” al respecto. No obstante, la materia aún se encuentra en una fase “muy incipiente” y todavía no se ha decidido nada de forma oficial, sino que primero se deben conocer a fondo los motivos por lo que, supuestamente, se incluyen ciertos números de teléfono a dicha lista.