Se le llena la casa de grietas que dan a la calle por las obras del tren y salva el día con un bolso por falta de ayuda

Lola Sánchez, una vecina de Moncada y Reixach, en Barcelona, se ha visto afectada de lleno, como otras de las personas que viven en su edificio, por las grietas que han aparecido por las obras para enterrar las vías de tren.

Tres bloques de edificios cercanos a la estación en el barrio de Can Sant Joan están sufriendo las consecuencias de las obras, con unas grietas tan grandes que se pueden ver desde la calle.

Según informa Rac1, los vecinos han reclamado pruebas para saber si todavía pueden seguir viviendo su casa o si estas grietas suponen un grave riesgo para su integridad. Algunos ya están barajando marcharse.

Lola Sánchez ha contado su experiencia. "El nieto de mi hermana vino a dormir a casa y me advirtió de que había arena en la cama. A raíz de eso empecé a observar y vi que las grietas cada día iban a más", ha explicado.

"En una, incluso, se vislumbra la calle, y las del suelo nos permiten oír a los vecinos de abajo", ha expuesto, antes de detallar que ha utilizado remedios caseros para tapar las grietas.

"He recogido un bolso lleno de arena que ha ido cayendo estos días. Vemos que desde que no se trabaja en la calle no han salido más malformaciones", ha señalado la afectada.