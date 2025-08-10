Se muda a España para emprender una nueva vida y su mayor desafío no fue ni el trabajo ni el amor

Sin hijos, ni hipotecas, ni compromisos, el británico Lee Thornley, de 43 años, decidió un día dejar su trabajo como abogado en Londres y se mudó a España. Fue en 2008 y su principal intención era, en principio, aprender español, según ha relatado a MailOnline Travel.

Pero, a pesar de que le fue bien, ya que llegó a crear un interesante y bonito negocio y a casarse con una española y a tener hijos, afirma que el mayor problema con el que se encontró no tuvo que ver con ninguna de esas cosas sino "con el idioma", explica Lee.

"Una cosa es lograr la capacidad para comunicarte y otra conseguir un buen dominio del idioma español, éste fue el mayor reto a superar", destaca. Dice que tardó unos 12 meses lograr hablar el idioma con total fluidez. "Cuando estás muy inmerso en ello, y tienes que hacerlo, simplemente lo haces. No hay opción. Tienes que descubrir cómo hablarlo bien", dijo.

Según Lee, el segundo desafío al que se enfrentó fue abordar el proyecto de crear un hotel, que era una tarea mucho más grande que cualquier otra en la que había trabajado antes. El británnico se enamoró de la zona donde se encontraba su escuela de idiomas, en la Costa de la Luz, y de los beneficios que estaba experimentando al mudarse de país, según cuenta. "Me sentí más saludable, me sentí más feliz y pensé que nunca quería volver a Londres".

"Había hecho proyectos de vivienda, pero en una escala mucho más pequeña, como una casa normal de dos habitaciones en la zona York, en mi país, o también hicimos un proyecto de vivienda en España. Así que teníamos, teníamos alguna experiencia, pero nada comparable a la escala que terminó teniendo el proyecto", recuerda. "Fue más bien una cuestión de ingenuidad que, de manera positiva, significó que tenía confianza para seguir adelante e intentarlo", reconoce.

Además, el británico conoció a su ahora ex esposa, con quien tiene dos hijos, y compraron un terreno en la zona. Construyeron el hotel que se convirtió en un refugio rural de lujo, llamado Casa la Siesta . En cuanto a sus consejos para aquellos que quieran mudarse y comenzar una nueva vida en España, como hizo él, Lee enfatiza "la importancia de sumergirse en la cultura local" para aprender no sólo el idioma sino cómo es la vida en el lugar que has escogido para vivir.