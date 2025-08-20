Se reactiva el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia

Decenas de personas esperan a que se restablezca la línea del AVE Madrid-Galicia en la estación de Chamartín Clara Campoamor, el 19 de agosto de 2025.

El tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia se reactivará este miércoles tras la mejora de la situación de los incendios forestales en la provincia de Ourense. Adif ha confirmado que "la evolución positiva de los incendios en Ourense permite restablecer el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid-Galicia".

El gestor de infraestructuras ferroviarias ha explicado que, "tras comprobar el buen estado de la infraestructura, certifica que la vía permite desde este momento la circulación de trenes".

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que ya había avanzado esta posibilidad, ha precisado que será a partir de las 17:00 horas cuando "recuperamos el servicio en la LAV Madrid-Galicia". Asimismo, ha anunciado que "se dispondrán trenes especiales para intentar trasladar a esas personas que no han podido viajar a consecuencia de los incendios".

La circulación había sido suspendida el pasado jueves durante esa jornada por motivos de seguridad ante la cercanía de las llamas. El viernes, la interrupción se alargó "hasta nuevo aviso". Hoy, estas "buenas noticias", como ha definido Puente la información, pone fin a un corte sin precedentes en la red de alta velocidad de España.