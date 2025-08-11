Se rompe un diente por un hueso en la carne picada y la bomba de humo de la aseguradora del supermercado acaba en indemnización

En abril de 2024, una mujer sufrió un percance tras comprar carne picada en un establecimiento del supermercado italiano Iperlando. En el alimento había un hueso que le provocó la rotura de un diente al morderlo.

Como consecuencia de lo ocurrido, la mujer se vio obligada a someterse a una intervención dental por la que tuvo que pagar 250 euros. La afectada se puso en contacto con el supermercado para que la compensaran económicamente por el incidente sufrido con la carne picada.

Sin embargo, las comunicaciones de la mujer no fueron atendidas por el supermercado. En concreto, el establecimiento alegaba que la mujer no había entregado la documentación adecuada para tener derecho a una indemnización.

Ante esa situación, la perjudicada por ese hueso presente en la carne picada decidió ponerse en contacto con Adico, una asociación para la defensa de los consumidores en Italia. Pese a las reiteradas advertencias por parte de Adico a la aseguradora del supermercado, la compañía continuó negándose a indemnizar a la mujer.

Finalmente, tras más de un año de intercambio de cartas, la aseguradora ha dado su brazo a torcer y ha aceptado indemnizar a la afectada, quien podrá así paliar los daños económicos causados por el consumo de la carne picada.

En relación al asunto, el presidente de Adico, Carlo Garofolini, ha destacado que "se podría haber encontrado inmediatamente una solución positiva, teniendo en cuenta también la cantidad en juego".

Además, tal y como recoge el medio de comunicación italiano Il Gazzettino, Garofolini ha lamentado que "como es habitual, el ciudadano sin apoyo ha reclamado inútilmente lo que le correspondía por derecho durante todo un año, hasta que acudió a nosotros".