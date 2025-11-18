Adela, maestra jubilada de A Coruña, habla frustrada y sin filtros sobre los padres y su crítica ya resuena en Europa

España alcanzó el año pasado la cifra más alta de profesores de su historia: 784.425. Son 114.638 más que hace diez años, cuando se arrastraban los recortes de la crisis financiera. Ser profesor no es sólo transmitir conocimiento, sino que también implica muchas cosas más. Supone contribuir a la maduración de otras personas, inculcarles valores y herramientas para moverse en el mundo, además de prepararles para abrirse camino profesionalmente.

No es fácil ser profesor hoy en día, puesto que la convivencia en las aulas no siempre es la más adecuada. En muchas ocasiones, los maestros tienen que enfrentarse a situaciones complicadas o desagradables con sus alumnos. E incluso, también con sus padres.

Adela fue profesora durante cuarenta años. Ahora jubilada, esta gallega ha criticado en una entrevista al diario El Español los problemas que se encontró a la hora de ejercer su profesión. "Estaba cansada de enseñar valores que realmente se deberían enseñar en casa”, asegura la mujer.

Actualmente, los padres no dudan en enfrentarse al profesor, denunciarle o injuriarle si con ello consiguen que su hijo saque partido de la situación, aunque se salten las normas, falseen hechos, pisoteen los derechos de sus propios compañeros o difamen al profesor.

Por este motivo, los docentes se sienten cada vez más cuestionados ante cualquier decisión que adoptan en clase. A menudo, las familias desautorizan a los docentes. La federación de enseñanza, FEUSO, ya advertía en 2018 que el acoso y amenazas de padres es el principal motivo por el cual los docentes solicitan ayuda a profesionales en casi un 30% de los casos.

Además de los problemas estructurales o los que generan los padres, Adela ve el deterioro social como un obstáculo para el éxito de la enseñanza. “La falta de educación y respeto es otro gran problema, porque con eso no se puede trabajar”, dijo. A lo largo de su carrera, siempre escribió la palabra “respeto” en la pizarra para enfatizar su significado.

Pese a las críticas, Adela habla con cariño de su trabajo y destaca que siempre lo hizo lo mejor que pudo. "La educación y la sanidad son intocables; son los cimientos de un país, asegura. Y subraya que en la educación no hay ideología que cuente, "sino necesidades que hay que satisfacer”, asegura. Su entrevista ha sido tan llamativa que ha traspasado fronteras y ha llegado a la prensa extranjera. Por ejemplo a Alemania, donde el diario focus.de ha hecho un resumen de sus palabras.

De sistema en sistema

Aula de un colegio con las sillas vacías. Getty Images

No ayuda al fortalecimiento del sistema educativo los continuos cambios de programas. Con la llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución de 1978, los sistemas educativos fueron cambiando a la vez que cambiaba el color del partido en el poder. Así, se aprobaron la LOECE (Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares) en 1980; la LRU (Ley de Reforma Universitaria) en 1983; la LODE (Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación) en 1985; la famosa LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España) en 1990; la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) en 2002; la LOE (Ley Orgánica de Educación) en 2006; la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) en 2013 y, por último, la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) en 2020.

La semana pasada, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, presentó en el Consejo de Minsitros un anteproyecto de ley para mejorar la calidad del sistema educativo cuyos principales objetivos son reducir la ratio de alumnos por clase y bajar el horario lectivo de los profesores.

La propuesta de su ministerio pasa por bajar de 25 a 22 el número máximo de alumnos en las clases de primaria y de 30 a 25 en las de secundaria. Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: primaria en el curso 2027/2028 y secundaria en 2028/2029 en Secundaria. Además, ya a partir del próximo curso, cuando en cualquier aula haya una persona con necesidades especiales, ese alumno computará por dos.

Además, el anteproyecto de ley reducirá la carga docente y el horario lectivo de los profesores, de tal modo que para los maestros de primaria el límite se fijará en 23 horas semanas y en el caso de los de secundaria, en 18.