Si sueles acumular ropa en la silla, la psicología tiene una interpretación clara

La psicología, entre otras cosas, se encarga de extraer cuál es el significado de acciones que a priori pueden parecer sencillas y se realizan casi sin darse cuenta, como acumular ropa en la silla.

Esa costumbre tan habitual en algunas personas tiene en realidad una interpretación clara para la psicología. Dejar ropa en la silla es un gesto que está asociado a la personalidad de quien lo realiza.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Tutto Notizie, una de las principales explicaciones es la procrastinación, ya que la acumulación de ropa en la silla es igual a posponer de forma reiterada la acción de guardar la ropa en el armario.

En ese sentido, un estudio de Cristina Salvatori realizado en el año 2017 y publicado en la revista científica Cognitivismo Clinico apunta a que la procrastinación está causada sobre todo por la ansiedad y el estrés.

De esa forma, el deseo de relajarse al llegar a casa supera al deseo de ordenar, por lo que la silla se convierte en un refugio mental para no afrontar la tarea de guardar la ropa en el armario.

Otro significado

No obstante, dejar la ropa en la silla puede tener otro significado que no es tan negativo. La acción puede llevarse a cabo simplemente por un motivo funcional, ya que son prendas que la persona piensa volver a ponerse pronto al no estar tan sucia como para lavarla ni tan limpia como para devolverla al armario.

En ese caso, la silla se trata simplemente de un lugar en el que la ropa está más accesible que en el armario.

