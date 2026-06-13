Solo 19 años de retraso: entregan a un británico la revista para padres que pidió cuando sus hijos eran bebés

Aunque en muchas ocasiones los paquetes postales se retrasan, no es normal que lo hagan casi dos decadas. Es lo que le ha ocurrido a Paul Edwards, un británico que encargó una revista para bebés en 2007. Cuando nacieron sus hijos, quiso encontrar consejos útiles para los retos que suponen la crianza, pero la revista nunca llegó. Hasta ahora.

Según publica el diario The Guardian, hace cuatro días Edwards recibió un ejemplar de Mother&Baby, 19 años después de haberla pedido, y cuando sus progenitores ya están estudiando en la universidad. La revista llegó con un mensaje disculpándose por "cualquier inconveniente".

El protagonista del curioso suceso ha querido compartir su experiencia en su perfil de X, donde ha alcanzado alrededor de 1,5 millones de visualizaciones y 60.000 Me Gusta. "¡Bien hecho, @RoyalMail [empresa pública de correo postal en Reino Unido]! ¡Tardaron nada menos que 19 años en entregar esta revista! ¿Inconvenientes? Bueno, los hijos ya se han ido de casa…", bromeada Edwards en su cuenta de la red social.

Edwards, que se dedica a escribir novelas de ciencia ficción, encargó la revista cuando su hija tenía 18 meses y su hijo pequeño estaba a punto de nacer. Ahora tienen 20 y 18 años respectivamente.

"Me ha parecido simplemente extraño", continúa en unas declaraciones a la Bbc. "Como muchos padres primerizos, uno se suscribe a servicios que ofrecen consejos, ofertas y actividades para hacer con los niños; luego, obviamente, todos se dan cuenta de que uno tiene que arreglárselas solo", prosigue.

Aun así, reconoce que no está seguro si se dio cuenta que la revista no llegó. "No estoy seguro de que nos diéramos cuenta en ese momento de que faltaba la revista. Luego, de repente, llegó por correo", confiesa. "Te llega una bolsa medio rota y arrugada y piensas: '¿Qué demonios es esto con disculpas sinceras escritas?", explica.

Lo que dice Royal Mail

La empresa pública de correo postal ha defendido que revisa "diariamente" sus oficinas de reparto y máquinas de clasificación, y que probablemente la revista había sido devuelta al sistema postal por alguien, en lugar de haberse perdido internamente.

Según el diario británico, la empresa ha sido multada con un total de 37 millones de libras (43 millones de euros en la conversión actual) desde 2023 por incumplir sistemáticamente los plazos de entrega. Además reveló que el 24% del correo de primera clase no llegó a tiempo en el año que finalizó a finales de marzo.

Asimismo, su rendimiento ha empeorado en comparación con el año anterior, cuando el 23,5% del correo de primera clase no llegó dentro del plazo de un día hábil establecido por el organismo de control.