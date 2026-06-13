El cantante francés Patrick Bruel suma dos nuevas denuncias por delitos sexuales

El cantante y actor francés Patrick Bruel, que ya está imputado por presuntos delitos de violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual, recibió esta semana dos nuevas denuncias relacionadas con hechos de carácter sexual, según informaron este sábado varios medios franceses.

Las nuevas querellas fueron presentadas el viernes ante el tribunal judicial de Nanterre, en las afueras de París, encargado de reunir y tramitar los distintos procedimientos abiertos contra quien fue una de las grandes figuras de la música francesa durante la década de los noventa.

De acuerdo con la información difundida por la cadena BFMTV, que confirmó una investigación publicada por Mediapart, una de las denuncias hace referencia a un presunto intento de violación y una agresión sexual ocurridos en octubre de 2007 durante la visita del artista al Festival de Cine de La Reunión. La segunda denuncia acusa a Bruel de una presunta violación y una agresión sexual que, según la denunciante, habrían tenido lugar en mayo de 2012.

Estas acusaciones se suman a otras denuncias y señalamientos públicos que han salido a la luz desde abril. Sin embargo, algunos de los hechos denunciados habrían prescrito y ya no podrían ser juzgados.

El artista ha sido imputado, aunque se encuentra en libertad

El artista, de 67 años, permaneció bajo detención provisional entre el lunes y el miércoles por la noche, periodo en el que declaró ante un juez de instrucción. Tras ese interrogatorio, fue imputado por cuatro de las 13 denuncias que estaba analizando el tribunal en relación con el intérprete de éxitos como “Casser la voix”.

La Fiscalía había solicitado que Bruel permaneciera en prisión provisional mientras continuaba la investigación. No obstante, la Justicia decidió dejarlo en libertad bajo control judicial.

Entre las medidas impuestas se encuentran la prohibición de abandonar el territorio nacional, la entrega de su pasaporte, la prohibición de contactar con las víctimas o sus familiares, no acudir a los domicilios de las denunciantes, no frecuentar salones de masaje, acreditar el seguimiento de tratamiento psicológico y el pago de una fianza de 500.000 euros.

Bruel niega las acusaciones

Por su parte, Bruel niega las acusaciones. A través de sus abogados, aseguró que estaba “a disposición de la justicia” para responder “a todas las preguntas de los investigadores” y manifestó su intención de aportar “todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia”. La semana pasada, el cantante suspendió las funciones en París de la obra de teatro “Deuxième Partie” (Segunda parte), de la que era protagonista.

Además, el pasado 29 de mayo anunció la cancelación de todos los conciertos programados hasta septiembre, incluidos varios festivales y tres actuaciones previstas en París, alegando la necesidad de preservar la “serenidad” mientras continúan las investigaciones judiciales en su contra.