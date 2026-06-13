Lo llaman el 'Día Q': el momento en que un ordenador cuántico podría reventar el cifrado que protege tus datos y tu dinero

Los avances tecnológicos han sido fundamentales para el desarrollo de la sociedad humana. Prueba de ello son las innovaciones: del avión, el teléfono móvil, el internet y, más recientemente, la inteligencia artificial (IA), entre muchas otras que han representado mayor eficiencia y eficacia de diversos campos sociales.

La evolución tecnológica no cesa; al contrario, con el pasar de los años, dichos cambios son cada vez más constantes y relevantes para la población mundial. Hay quienes apuntan que la computación cuántica revolucionará al mundo en el mediano plazo. Así lo informa el diario estadounidense Financial Times, a través de uno de sus más recientes artículos.

Cabe mencionar que estas máquinas innovadoras se diferencian de los computadores tradicionales, ya que cuentan con la capacidad de procesar información a una velocidad significativamente mayor.

La analogía de un laberinto es pertinente para ejemplificar con mayor profundidad esta disparidad entre los dos tipos de ordenadores. Mientras que una computadora cuántica puede examinar todo el mapa para encontrar la salida, una máquina tradicional seguirá explorando callejones sin salida hasta dar con el camino.

Las amenazas del 'Día Q’

Varios expertos y organizaciones se están preparando para el denominado ‘día Q’. El momento previsto en que las computadoras cuánticas serán capaces de sobrepasar los métodos criptográficos en los que se basan las sociedades modernas.

La criptografía es la ciencia cuyo objetivo principal es la protección de información. Básicamente, se transforma en un mensaje a un formato ilegible utilizando complejos códigos y algoritmos matemáticos para que solo las personas autorizadas, que posean la clave, puedan convertirla nuevamente a su estado original y acceder a ella.

Es por ello que el desarrollo de las capacidades de los ordenadores cuánticos podría representar un riesgo de ciberseguridad en diferentes escalas. “Tal medida pondría en riesgo una gran cantidad de datos confidenciales, que van desde secretos de seguridad nacional hasta historiales médicos e información financiera personal”, así lo expone el diario norteamericano.

No se trata de una sustitución

Muy pocas personas de la industria tecnológica consideran que las computadoras cuánticas puedan reemplazar a las máquinas convencionales, dado que esta tecnología será más adecuada para una gama relativamente limitada, enfocada en tareas de suma complejidad.

Las máquinas innovadoras impulsarán la comercialización de los ordenadores comunes y corrientes; así lo percibe Timothy Costa, vicepresidente y director general de computación cuántica de Nvidia. “Lo que hace la informática es expandir el mercado”, explica Costa. “La computación cuántica también lo hará”, concluye el directivo de la compañía informática. De esta manera sugiere que no se trata de una rivalidad mercantil, sino más bien de un complemento.