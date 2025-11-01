Sorprenden las rocas del tamaño de barras de pan colocadas sobre los tejados y salen a aclarar su razón de ser

Una costumbre muy poco común que es difícil que pase desapercibida ante los ojos de los visitantes. Todos ellos quedan embelesados por una de las características que decoran los tejados de los edificios en el Val d'Ultimo, en los Alpes del norte italiano: piedras tan grandes como hogazas de pan. De esta forma, y tal como reza el periódico de Italia Il Dolomiti, cada estructura adquiere un toque original.

Es precisamente sobre las tejas de madera donde se disponen estas piedras. Asimismo, una serie de tablones horizontales evitan que rueden y caigan al suelo. Este dispositivo arquitectónico, llamado Schwerdach, se aplica en techos menos empinados, donde no se utilizan clavos para fijar las tejas al marco. Por lo tanto, la instalación libre de las tejas requiere un peso para aumentar la estabilidad.

Tal y como publica la revista italiana, estos elementos naturales se combinan con las necesidades humanas, dando lugar a una "elegante ósmosis paisajística": "las piedras recuerdan a las que emergen de los suelos grabados por el impetuoso torrente de los arroyos".

En declaraciones recogidas por el digital, el geógrafo Alberto Turri, en su libro El paisaje como teatro, recoge información sobre este curioso hecho, y asegura que estos detalles ayudan a recoger la relación entre la comunidad y el territorio con más conciencia. "En su funcionamiento, la percepción capta principalmente ciertas imágenes, las fija, las memoriza, las convierte en las imágenes principales de toda la visión. Estas imágenes de las que se compone el paisaje son los iconemas".

De acuerdo a la información consultada, los iconemas son, por tanto, rasgos distintivos de un paisaje: verdaderos puntos de referencia para los individuos y las comunidades; "brújulas de fundamental importancia para poder orientarse en la complejidad del territorio". "En una sociedad cada vez más impersonal, aséptica y caótica, estos elementos representan un soporte precioso", última el medio.