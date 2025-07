Soy un británico que se mudó a España hace seis meses y esto es lo que desearía haber sabido antes de abandonar Reino Unido

Tras medio año de vida en España, un expatriado británico ha lanzado una advertencia crucial para quienes planean trasladarse al país: el laberíntico sistema de visados y la tarjeta de identidad de extranjero pueden convertirse en un auténtico quebradero de cabeza si no se conocen todos los detalles de antemano. Por ello, el británico ha compartido en sus redes sociales una serie de consejos para hacer más llevadero el traslado.

Mark Danby, conocido en YouTube como ‘Tapas Guy’, relató que su proceso de obtención de visado de larga duración se prolongó casi tres meses, el equivalente a los 90 días máximos de estancia sin permiso en el espacio Schengen. Esto hizo que, al recibir finalmente su visado, ya hubiera agotado su periodo permitido de estancia sin visado. Así lo ha contado en un vídeo titulado 'Cosas que me hubiera gustado saber antes de mudarme a España tras seis meses viviendo aquí'.

“Ojalá hubiera sabido antes de irme que, después de obtener mi visa, no podría salir del país ni regresar. Entonces, ¿de qué se trata todo esto?”, asegura el vlogger. Esto se debe a que la mera posesión del visado no habilita la reentrada automática, por lo que no podía abandonar España y regresar. “Una vez tienes el visado, puedes solicitar tu TIE, y es tu tarjeta TIE la que te permite volver al país”, explica.

Una posible solución

En España, cualquier extranjero con un visado que permita una estancia superior a seis meses debe tramitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en el plazo de un mes desde su entrada al país. Aunque la normativa establece que la expedición de la TIE debería completarse en un máximo de 45 días tras presentar la solicitud, en la práctica las demoras pueden alargarse hasta varios meses. Durante ese lapso, el visado por sí solo no basta para garantizar la entrada o reentrada al país.

Para paliar esta laguna, existe el llamado “visado de retorno” o autorización de regreso (formulario EX–13), que permite al titular salir de España y regresar sin perder la condición de residente legal. Sin embargo, Danby advierte de que obtener este permiso antes de su primera cita para la TIE se convierte en una odisea burocrática, ya que los consulados y comisarías suelen reservar el formulario para casos de pérdida o robo de documentos.

Por ello, Mark aconseja no incurrir en el mismo error que él mismo cometió, evitando salir del país e intentar regresar a España durante el periodo entre la obtención del visado y la tarjeta TIE si superan los 90 días. Este testimonio resalta la importancia de informarse exhaustivamente antes de dar el gran paso de trasladar la vida al otro lado de la frontera.