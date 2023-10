Sueldo y requisitos para ser un reservista de las Fuerzas Armadas

Anadolu Agency via Getty Images

España cuenta actualmente con 139.281 trabajadores en la administración militar, 125.579 en activo y 13.702 en la reserva. El Ejército de Tierra cuenta con cerca de 80 000 efectivos; 22.000 la Armada y otros 22.000 el Ejército del Aire y el Espacio.

De estas cifras, según los datos oficiales de las Fuerzas Armadas, 52.285 del total de personal militar pertenecen a militares de carrera en activo, de los que 47.797 son hombres y el resto mujeres, con una edad media de 43,51.

Al margen de estas cifras están los denominados 'reservistas voluntarios', personas que desean aportar, de forma voluntaria y temporalmente, sus capacidades, habilidades y conocimientos en las diferentes misiones que llevan a cabo las Fuerzas Armadas.

Los voluntarios que deseen ingresar como reservistas pueden elegir el Ejército, Armada o Cuerpo común con el que deseas colaborar, el período de tiempo en función de la disponibilidad y el grado de compromiso que se desea asumir.

En principio, el servicio suele ser durante tres años, siendo posible firmar nuevos compromisos siempre que no se superen las siguientes edades:

- Oficiales y Suboficiales: No alcanzar la edad máxima de 58 años.

- Tropa y Marinería: No alcanzar la edad máxima de 55 años.

Los trabajos que se desarrollan como reservista suelen ser los siguientes:

- Ejercicios de instrucción y adiestramiento o cursos de formación y perfeccionamiento durante no más de un mes al año.

- Prestar servicio en unidades, centros u organismos del Ministerio de Defensa.

- Participar en misiones en el extranjero o de mantenimiento de la paz y la seguridad.

Además de la edad, si quieres ser reservista debes tener la nacionalidad española, no contar con antecedentes penales, acreditar buena conducta ciudadana, no estar privado de derechos civiles, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de las administraciones públicas o hallarse inhabilitado con carácter firme del ejercicio de la función pública, acreditar alguno de los niveles educativos o títulos profesionales que se indican en la convocatoria para cada una de las categorías. Y ojo con tus tatuajes: tampoco puedes llevar símbolos o palabras en el cuerpo contrarios a los valores constitucionales o que atenten contra la imagen de las Fuerzas Armadas.

¿Y cuánto se cobra siendo reservista? Durante el proceso de instrucción y adiestramiento se percibirá una indemnización calculada sobre el salario mínimo interprofesional diario cuantificada del siguiente modo:

- Para el personal aspirante para acceder al empleo de alférez (RV) o alférez de fragata (RV): tres veces dicho salario.

- Para el personal aspirante para acceder al empleo de sargento (RV): dos veces y medio dicho salario.

- Para el personal aspirante para acceder al empleo de soldado (RV)/marinero (RV): el doble de dicho salario.

Y durante el ejercicio como tal se recibirán las retribuciones fijadas para los militares profesionales con empleo equivalente.

