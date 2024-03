Toro Burger desvela el infierno al que le sometió el dueño del Lamborghini abandonado en el centro de Madrid

La empresa hostelera Toro Burger ha roto su silencio tras las acusaciones vertidas contra la compañía por parte de su exsocio Luis Xía durante los últimos días. Xia, empresario chino de 32 años y dueño del famoso Lamborghini precintado en mitad de la Castellana, fue durante tres años (entre 2020 y 2023) franquiciado de Toro Burger, cuyo dueño es otro empresario brasileño, Dado Lima, quien ha relatado para este medio el infierno al que Xia le lleva sometiendo desde hace algo más de un año.

Todo se remonta a 2020, cuatro años después de que Lima decidiera introducirse en el mundo de la hostelería con su marca Toro Burger. Por aquel entonces, la compañía se encontraba en pleno ascenso, tras abrir su primera franquicia en España, en Puerto Banús, y haberse alzado con el premio a "Mejor Cheeseburger" en el Campeonato de España de Hamburguesas.

Fue en ese momento -junio de 2020- cuando Xia, socio administrador de TORO ALISTAR SL, se pone en contacto con Lima, a quien asegura estar muy interesado en adherirse a la marca TORO BURGER, consiguiendo que el brasileño, -debido a la buena fe y las condiciones laborales con las que se presentaba Xia- acceda encantado a que pueda explotar su marca y abrir así el primer local en Madrid, en la calle de la Infanta Mercedes, 17.

Mejor Cheesseburger de España en 2020 Toro Burger

Según relata Lima, Xia le pareció una persona muy amable, correcta y cercana, con la que incluso llega a desarrollar una relación familiar y fraternal. Todo parecía ir sobre ruedas, ya que tanto a nivel personal como profesional, ambos parecían tener las mismas aspiraciones, inquietudes y proyectos.

Al mismo tiempo que Xia comenzaba su aventura como franquiciado, TORO continuaba abriendo locales, cerrando 2020 con otros dos nuevos contratos; uno en Valencia y otro -el segundo- en Madrid. Con ellos, TORO cerraba el año con seis locales (uno de ellos de Xia).

Durante el año 2021, Luis Xia continúa con su expansión, y finaliza el año con cinco locales (tres nuevos en Madrid y uno más en Sevilla). Según cuenta Lima a 'El Huffpost', la relación laboral continuaba perfecta, con intercambio de ideas y predisposición por parte del empresario chino.

Pero todo comienza a torcerse a partir de 2022, cuando Xia continúa abriendo locales pero empiezan los problemas laborales: cada vez más peticiones, exigencias, e incluso el trato personal era distinto. Pese a eso, ese año Xia abre otros cinco locales, (uno en Salamanca, otro en Valencia y tres en Madrid), lo que hacían un total de 11.

Lima comenzaba a darse cuenta de que algo no encajaba y no todo iba como debería en el momento en el que varios trabajadores y extrabajadores le exigían a la franquicia que cumpliera con los contratos que habían firmado. El brasileño, desconocedor de todo lo que ocurría, les comunicó que él no podía hacer nada, ya que esas reclamaciones tenían que ir dirigidas a Xia -y a su sociedad TORO ALISTAR-, debido a que esas irregularidades se cometieron en sus locales.

Peticiones inasumibles y chantajes continuados

Mientras tanto, TORO continuaba creciendo gracias a los royalties generados -cantidad que los franquiciados deben pagar al franquiciador para explotar su marca-. Y eso fue precisamente lo que comenzó a enturbiar de manera irreversible la relación entre ambos empresarios.

De acuerdo con lo que nos cuenta Lima, a finales de 2022, Xia le emplazó a una conversación en la que le comunica que detrás de él hay un grupo de chinos que sostienen sus negocios y le demandan que TORO les ceda la mitad de la marca y que reduzca los royalties a la mitad.

Esta petición era inasumible para Lima, que le ofrece una reducción de un 40% de los royalties, y le comunica a Xia que, pese a sentirse agradecido por la propuesta, él quería continuar como socio mayoritario de la empresa.

En ese momento, Xia desapareció de la vida de Lima. Dejó de pagar los royalties durante dos meses, no atendía ninguna de sus llamadas y se desentendió por completo de todo lo relativo a TORO, excepto a la apertura de los locales.

"Te dije que tenía que bajar los royalties al 50% y no lo hiciste" Luis Xia a Dado Lima

Finalmente logró reunirse con él y en ese momento le comunica que no le ha pagado "porque te dije que tenías que bajar los royalties al 50% y no lo hiciste". Pero no contento con eso, sus peticiones aumentan, y le exige a Lima que le "regale la mitad de la marca" por el derecho que según Xia le pertenece por abrir una gran cantidad de locales.

Ante este escenario, Lima se mostró atónito y le explicó que la marca no la puede regalar por ese motivo, e incluso llega a acceder a rebajar los royalties al 50%, pese a suponerle un entuerto económico importante ya que los ingresos no le daban ni para cubrir gastos. Pese a ello, Lima asegura que no podía prescindir del pago de Xia, por lo que terminó cediendo en esta petición.

De esta forma, Xia comienza el año 2023 pagándole los dos meses de retraso y le presenta un plan de expansión que para Lima era inasumible: abrir tres locales al mes hasta finales de 2024, con los que sumaría ya 20 locales. más. Y así poder cumplir su sueño: jubilarse a finales de este año a los 32 años de edad.

Denuncias por impagos a proveedores, extrabajadores y una deuda de 150.000 euros con Lima

Pero en marzo de 2023, Xia vuelve a las andadas y deja de pagarle nuevamente pero los locales continuaban abriéndose como si todo fuese como la seda, cuando la situación económica para Lima era crítica, al haber dejado de percibir súbitamente ingresos por parte de Xia al tiempo que continuaban abriéndose locales bajo su marca (TORO BURGER).

A la desesperada, Lima logra un nuevo encuentro con Xia en mayo de 2023 en la que el chino le insiste por segunda vez en que el grupo detrás de él quiere el 50% de la marca de forma totalmente gratuita. Y le asegura que en caso de negarse, tendría que dárselo a dicho grupo posteriormente. La reunión finalizó sin acuerdo y sin pagos.

Para entonces, Xia ya contaba con un largo historial de denuncias por impagos a proveedores, trabajadores que le acusaban de incumplir los contratos, de no pagarles en tiempo y forma, etc. En ese momento, la deuda de Xia con Lima ascendía ya a 150.000 euros, por lo que el brasileño junto a sus abogados le notificaron que si no pagaba, procederían a denunciarle.

Xia insiste: o la mitad de la marca gratis o no hay acuerdo

Para sorpresa de todos, Xia continuaba en sus trece: o le regalaba la mitad de la marca o no había acuerdo. Fue entonces cuando desde TORO BURGER se decidió cortarle todo acceso a las cajas y sistema de reservas de la compañía, pero para ese momento, Xia ya había abierto una página web falsa y un perfil falso en Instagram haciéndose pasar por el dueño a todos los efectos de TORO, llegando incluso a plagiar la carta digital oficial.

Finalmente y tras ver que nada cambiaba, Lima comprobó que Xia había abierto otros cinco locales y que, tras cinco intentos por registrar la marca a su nombre, había logrado hacerlo. En ese momento, los abogados de Lima interpusieron una denuncia y alegaron al organismo encargado de conceder las licencias (OEPM) que suspendieran el registro de Xia.

Desde TORO BURGER nos aseguran que han realizado una exhaustiva investigación tras la cual han dejado en manos de la Justicia todo lo relativa al caso, y esperan que la situación se solucione "con la mayor rapidez posible"